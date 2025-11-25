볼보, 광주 셀렉트 전시장에 고객 라운지 신규 오픈

사진=볼보자동차코리아 제공

볼보자동차코리아(대표: 이윤모)가 광주광역시 서구에 위치한 ‘볼보 셀렉트(SELEKT) 광주 전시장’에 신규 고객 라운지를 조성해 11월 24일부터 본격 운영에 들어갔다.

지난 7월 1일 공식 오픈한 광주 셀렉트 전시장은 이번 라운지 도입을 통해 상담·대기·관람 등 전반적인 고객 경험을 한 단계 업그레이드했다.

광주 셀렉트 전시장(광주광역시 서구 회재유통길 78, B동 2층·7층)은 총 63.7㎡ 규모로 최대 28대의 인증 중고차를 동시 전시할 수 있는 지역 대표 인증 중고차 전시장이다.

고객 상담 공간과 전시 공간을 층별로 분리해 운영해 왔으며, 이번 신규 라운지 오픈을 통해 고객이 보다 편안한 환경에서 차량을 둘러보고 상담을 받을 수 있도록 공간적 완성도를 높였다.

신규 고객 라운지는 프리미엄 상담 경험을 위해 마련된 전용 공간으로, 여유로운 좌석과 차량 정보 확인이 가능한 상담 테이블 등을 갖췄다. 인증 중고차 구매 고객이 다양한 조건을 비교·검토하며 전문 상담을 받을 수 있도록 구성해 편의성과 만족도를 크게 높였다.

광주 전시장에서는 이번 라운지 오픈을 기념해 11월 25일부터 12월 31일까지 자체 프로모션을 운영한다.

볼보자동차코리아 이만식 전무이사는 “광주 지역 고객들이 더욱 편안하고 만족도 높은 환경에서 볼보 셀렉트를 경험하실 수 있도록 신규 고객 라운지를 마련했다”며 “앞으로도 고객 중심의 서비스 품질을 강화해 스웨디시 프리미엄 경험을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 볼보 셀렉트(SELEKT)는 ‘선별(Selectivity)’의 스웨덴식 표기에서 유래한 볼보자동차코리아의 공식 인증 중고차 프로그램으로, 최초 등록 6년 이내 또는 주행거리 12만km 미만의 차량 중 엄격한 품질 기준을 충족한 차량만을 엄선해 판매한다.

또 1년 또는 2만km 무상 보증 수리 서비스와 3년 또는 6만km 기준의 24시간 긴급 출동 서비스를 기본 제공해 신차 고객에 준하는 프리미엄 서비스를 제공한다.