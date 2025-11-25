"국민 쓰레기 됐다" 김경진, 박명수와 불화설·인성 논란 해명

코미디언 김경진이 과거 박명수와 관련해 불거졌던 인성 논란과 불화설에 대해 직접 해명했다.

최근 유튜브 채널 'B급 스튜디오'의 토크 콘텐츠 'B급청문회'에는 김경진이 게스트로 출연했다.

김경진. 유튜브 채널 'B급 스튜디오' 캡처

진행자는 온라인에서 회자 중인 영상으로 인해 김경진이 박명수에게 무례하게 행동했다는 논란이 있었다며 해당 상황을 물었다.

김경진은 "내가 국민 쓰레기가 됐다"며 "명수 형이랑 되게 친하고 아직도 연락된다. 전혀 나쁜 게 없는데 오해가 생겼다"고 말문을 열었다.

그는 논란의 출발점이 과거 한 몰래카메라 형식의 예능 촬영이었다고 설명했다.

당시 제작진의 연출 의도를 눈치챈 김경진은 촬영 중 "몰카인 걸 알겠다"며 박명수의 계약 제안을 거부하는 반응을 보였다.

그러나 여러 설정 상황을 촬영하는 과정에서 제작진과 주고받은 농담이 편집 과정에서 자극적으로 소비되며, 자신이 선배에게 무례한 것처럼 비춰졌다고 밝혔다.

그는 "예능에서 하던 시바이(재미 요소를 두루 이르는 은어)였다. 명수 형 뒷담화하는 시바이는 내가 예능해서 맨날 했는데 몰카처럼 찍히니까 진짜 뒷담화로 오해를 받았다"며 아쉬워했다.

<뉴시스>