공무원 복지점수도 Npay 포인트로 바꿀 수 있다…업무협약 체결

네이버페이(Npay)는 공무원연금공단과 맞춤형복지점수를 Npay 포인트로 전환할 수 있는 시스템 구축 등을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다. 네이버페이 제공

네이버페이(Npay)는 공무원연금공단과 맞춤형복지점수를 Npay 포인트로 전환할 수 있는 시스템 구축 등을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약으로 전국 80만여명 공무원이 사용하는 맞춤형복지점수를 2026년부터 Npay 포인트로 전환할 수 있는 서비스가 제공된다.

공무원연금공단의 맞춤형복지점수는 공무원의 생활 맞춤형 복지를 지원하기 위해 운영되는 제도다.

Npay 포인트 전환 시 별도의 청구 절차 없이 Npay의 다양한 온·오프라인 결제처에서 편리하게 사용할 수 있다. 공무원들의 맞춤형복지점수 활용성이 크게 확대될 전망이다.

Npay는 다음달 1일부터 2026년 맞춤형복지점수를 Npay 복리후생포인트로 미리 전환할 수 있는 사전 신청 페이지를 오픈한다. 사전 신청 페이지는 공무원연금공단 맞춤형복지시스템에서 확인 가능하다.

Npay 박상진 대표는 “앞으로도 공무원연금공단과 함께 맞춤형 복지제도의 활성화를 위해 지속적으로 협력하겠다”고 말했다.

Npay는 기아, 현대제철, 현대엔지니어링 등 국내 주요 기업의 복지포인트 운영사로 선정되는 등 복지포인트 시장에서 다양한 제휴사와의 협력을 지속 확대하고 있다.