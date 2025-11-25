“올해 더 맛있다”…국회서 ‘2025 포항 구룡포 과메기’ 출시 행사

‘2025 포항 구룡포 과메기’ 출시 국민홍보행사가 25일 서울 여의도 국회의원회관 제2세미나실에서 개최됐다.

이날 행사는 매년 11월 중순을 전후해 본격적인 생산에 들어가는 겨울철 별미 ‘포항 구룡포 과메기’를 전국에 알리고 지역 대표 특산물인 과메기의 소비를 확대하기 위해 마련된 자리다. 국회의원들과 중앙·지역지 언론인, 이강덕 포항시장을 비롯한 내외 귀빈이 참석했다.

25일 서울 여의도 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 ‘2025 포항 구룡포 과메기’ 출시 국민홍보행사에 참석한 내빈들이 기념 촬영을 하고 있다. 경북매일신문 제공

포항이 지역구인 국민의힘 김정재·이상휘 의원이 주최하고 포항시, 경북매일신문사가 주관한 이번 행사는 시식을 겸해 진행됐다. 과메기뿐만 아니라 과메기무침, 과메기강정, 과메기김밥 등 다양한 요리가 입맛을 돋웠다. 특히 올해 출시된 ‘통통과메기’가 참석자들의 시선을 사로잡았다. 통통과메기는 올해 생산되는 과메기가 종전보다 살이 통통하고 실해 생산자들이 명명한 것이다.

지난 몇 년간 어획량 저조와 작은 크기의 꽁치만 어획돼 과메기 품질관리에 어려움이 있었다. 그러나 올해 과메기는 L 사이즈 이상의 좋은 크기와 최상의 선도 상태인 원물이 대량 어획돼 질 좋은 과메기 생산으로 이어졌다. 이는 원물 대비 생산량에서도 나타난다. 지난 6여 년 동안 꽁치 10마리에서 평균 250g 정도의 과메기를 생산했으나 올해는 350g나 돼 소비자들은 같은 가격으로 30%가량 향상된 과메기를 맛볼 수 있게 됐다.

좌동근 포항구룡포과메기협동조합 이사장은 “올해 과메기는 살점이 풍성하다 보니 식감이 너무 좋다”면서 “포항구룡포과메기는 위생시설이 잘 갖춰진 곳에서 생산되고 있는 만큼 믿고 드셔도 된다”고 강조했다.

칼슘을 비롯해 오메가3와 아스파라긴산, 비타민을 함유한 과메기는 포항시민들 사이에서 알음알음 전해오다 32년 전 포항시가 포항의 특산품으로 홍보를 시작, 겨울철 국민 먹을거리로 키워냈다. 면역력 향상에 도움이 되는 것으로 알려져 있으며, 술안주로도 최고 중 하나로 꼽힌다. 각종 해초, 채소를 곁들여 반찬이나 간식으로도 먹을 수 있어 겨울철이 되면 생각나는 대표적인 식품으로 자리 잡았다.

이번 행사를 주최한 김정재·이상휘 의원은 이날 “올해같이 살이 오른 통통과메기는 좀처럼 먹기가 쉽지 않다”며 홍보에 나섰다.

이강덕 시장은 “시와 생산자들이 보다 질 높은 과메기를 생산하기 위해 지금 역량을 집중시키고 있다”면서 “지역의 수산업 경기가 어려운 만큼 지역 경기 회복에 도움이 되도록 올해도 많은 소비를 바란다”고 당부했다.