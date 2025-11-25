계엄 같은 위법 지시 거부 법적근거 마련… 공직사회 “환영”

공무원법 ‘복종 의무’ 삭제



‘지휘·감독에 따를 의무’로 대체

입법예고 후 정부안 연내 발의키로

국방부도 ‘위법명령 거부’ 개정 찬성



관건은 세부적 위법성 판단기준

인사처, 향후 시행령에 담을 방침

소속 상관에게 ‘의견 제시 가능’

박정희 때 삭제됐던 내용도 부활

국가공무원법상 ‘복종 의무’가 ‘지휘·감독에 따를 의무’로 대체되면 공직 사회의 분위기나 환경에 적잖은 변화가 있을 것으로 전망된다. 경찰을 비롯한 공무원들 사이에선 ‘12·3 비상계엄’과 같은 위법한 지휘·감독을 거부할 수 있는 법적 근거가 마련된다는 긍정적 반응과 함께, 이행 거부 악용 가능성을 우려하는 목소리와 공직 사회 문화 개선이 이뤄져야 한다는 지적이 나온다.



25일 인사혁신처에 따르면 이번 국가공무원법 개정은 이재명정부 국정 과제인 ‘충직·유능·청렴에 기반한 활력 있는 공직 사회 구현’ 일환으로 추진된다. 인사처는 “공무원의 국민에 대한 책임성을 강화하고, 헌법상 원리인 법령 준수 의무보다 계층제에 기반한 복종 의무가 현실적으로 더 중요하게 받아들여지는 문제를 해소하고자 한다”고 개정 이유를 밝혔다.

개정안 브리핑 박용수 인사혁신처 차장이 25일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 ‘국가공무원법 개정안’을 입법예고했다고 설명하고 있다. 개정안에선 ‘복종의 의무’가 ‘상관의 지휘·감독에 따를 의무’로 바뀌었다. 뉴시스

관건은 지휘·감독 이행을 거부할 수 있는 위법성 판단 기준이다. 인사처는 구체적 내용은 국가공무원 복무규정 등 시행령에 담을 방침이다. 다만 박용수 인사처 차장은 이날 브리핑에서 “지시 관련 직무의 내용이 법적 근거가 확실한지, 즉 관련 법령이나 헌법 등 법질서에 위반되는지 객관적이고 합리적인 근거가 있는 경우로, (단순히) 부당한 지시는 위법한 지시가 아니다”며 “기타의 경우엔 대화와 토론을 통해 합리적 의사 결정을 할 수 있게 해 나가겠다”고 설명했다.



공무원이 복종 의무를 위반해 징계를 받는 사례는 더러 있다. 류삼영 전 총경이 대표적이다. 류 전 총경은 2022년 행정안전부의 경찰국 설치에 반대하며 전국 총경 회의, 경찰의 집단행동을 주도했다가 복종 및 품위 유지 의무 위반을 이유로 그해 정직 3개월에 처해졌다. 전체 국가공무원 통계는 알 수 없다. 인사처는 관련 징계 건수를 따로 집계하지 않는다. 다만 행안부 소관인 지방공무원의 경우 복종 의무 위반 징계 건수가 2023년 115건, 지난해 62건으로 집계됐다.



아울러 이번 국가공무원법 개정이 이뤄지면 소속 상관의 지휘·감독에 의견을 제시할 수 있다는 문구가 부활한다. 법 제정 당시엔 ‘단 의견을 진술할 수 있다’는 문구가 있었는데, 박정희 정권 시절인 1963년 삭제됐다.

국가공무원법 개정안엔 육아휴직 대상 자녀 연령을 8세·초등학교 2학년 이하에서 12세·초등학교 6학년 이하로 상향하고, 난임 치료를 위한 청원 휴직 사유를 신설하는 내용도 담겼다.



또 스토킹·음란물 유포 비위 징계 시효가 3년에서 10년으로 늘고, 의원면직 제한 절차도 개선된다. 현재는 중징계 사유가 있거나 중징계에 해당된다고 판단되는 경우 퇴직을 허용해선 안 되는데, 중징계 사유가 없다고 판단할 만한 상당한 이유가 있는 경우엔 면직이 허용된다.



이 같은 내용들은 지방공무원법 개정안도 같다. 다만 국가공무원법 개정안엔 적격 심사에서 부적격 결정된 고위 공무원을 강임(낮은 직급으로 임명)할 수 있는 근거를 신설하는 내용이 추가됐다.

천지윤 인사혁신처 윤리복무국장이 24일 세종시 정부세종청사에서 국가공무원 복무규칙 개정안 입법예고와 관련해 브리핑을 하고 있다.인사혁신처 제공

공무원들은 대체로 반기는 분위기다. 한 경찰 관계자는 “경찰은 복종 의무로 조직의 복무 기강을 확립해 왔는데, 결과적으로 수뇌부마저 불법 계엄을 거부하지 못하는 결과를 낳았다”며 “무조건적인 복종의 개념을 고치는 게 맞다”고 말했다. 전국공무원노동조합은 이날 성명에서 “상명하복 위계질서 대신 합리적 대화와 법치에 기반한 직무 수행을 보장하겠다는 제도적 전환”이라고 밝혔다.



공무원들 사이에선 “지시 이행 거부가 악용되지 않게 잘 관리할 필요가 있다”, “현장에서 제도가 제대로 적용될 수 있는 문화 개선도 병행돼야 한다”는 목소리도 나왔다. 박 차장은 “인식 개선을 위한 교육과 홍보를 해 나갈 것”이라고 했다.



인사처와 행안부는 다음 달 22일까지 각각 입법 예고를 거쳐 국민 의견을 수렴하고, 경과 규정 6개월을 포함한 정부안을 연내 발의할 계획이다.



한편 국방부는 위법한 명령을 거부할 수 있는 단서 조항을 담은 ‘군인복무기본법’ 개정안에 찬성하는 입장을 밝혔다. 국방부는 이날 국회 국방위원회 법안심사소위원회에서 이런 검토 의견을 보고했다. 앞서 범여권 의원 10명은 계엄 이후 위법한 명령에 대한 군인의 거부권을 보장하는 법 개정안을 발의했다.