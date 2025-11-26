14살 카톡 이모티콘 3000억번 오갔다

85만개 출시… 무제한 2000만 경험

다양한 참여형 이벤트로 ‘생일 파티’

지난 14년간 출시된 카카오 누적 개별 이모티콘 수가 85만개에 달하고, 이용자들이 대화창에서 이모티콘을 발신한 누적 횟수는 3000억건을 돌파한 것으로 나타났다.



카카오는 25일 이모티콘 출시 14주년을 맞아 이 같은 데이터를 공개했다. 카카오 이모티콘을 무제한으로 쓸 수 있는 ‘이모티콘 플러스’를 경험한 인원은 누적 2000만명에 달했다.



카카오는 이모티콘 출시 14주년을 기념해 생일 파티 콘셉트의 이벤트 페이지를 열고 다양한 참여형 이벤트를 진행한다. 올해 인기를 끌었던 ‘망그러진 곰’, ‘가나디’, ‘슈야와 토야’, ‘GO라니’, ‘토심이’ 등의 이모티콘 작가들이 그린 생일 축하 축전 이미지가 공개된다.



이용자가 직접 참여할 수 있는 ‘생일 케이크 굽기 게임’도 마련됐다. 게임 결과 이미지를 해시태그와 함께 사회관계망서비스(SNS)에 공유하고 이벤트 페이지에 댓글을 남기면, 추첨을 통해 1만명에게 이모티콘 플러스 1개월 무료 이용권을 제공한다.



카카오 김지현 이모티콘 리더는 “카카오 이모티콘이 14년간 꾸준한 사랑을 받을 수 있었던 것은 창작자분들의 개성 넘치는 작품과 이용자들의 애정 덕분”이라며 “앞으로도 창작자에게는 새로운 기회가, 이용자에게는 더 큰 즐거움이 제공될 수 있도록 서비스를 고도화하겠다”고 말했다.