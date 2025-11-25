[인사] 행정안전부 외

행정안전부 ◆국장급 전보 △인공지능정부실 인공지능정부정책국장 이세영 △〃 인공지능정부서비스국장 황규철 △〃 인공지능정부기반국장 배일권 △자치혁신실 자치분권국장 박연병 △지방재정경제실 지역경제국장 이희준 △참여혁신국장 황명석



중소벤처기업부 ◆국장급 전보 △소상공인정책관 김정주 △정책기획관 이대건 △기술혁신정책관 황영호 △서울지방중소벤처기업청장 김우순 △소상공인경영안정지원관 박상용 △상생협력정책국장 이은청



삼성전자 <삼성전자 DX부문> ◆부사장 승진 △강민석 강상용 구자천 권정현 김문수 노성원 서치영 설지윤 설훈 송인강 유종민 유한종 이민철 이성진 이윤수 이종규 이종포 정원석 정인희 정효명 조철호 최청호 최항석 한의택 황근철 황용호 ◆상무 승진 △강상균 고진일 곽호석 권기훈 권주성 김기현 김대영 김세웅 김운 김원종 김지웅 김지은 김철민 김포천 김효정 문희철 박건호 박대순 박영재 박영진 박재우 박형규 안성호 안정식 양준원 엄윤성 유기훈 유상현 이강욱 이상석 이상엽 이상천 이성심 이세문 이승연 이승윤 이인실 이정준 이정환 이존기 이종덕 이종해 이진영 이충현 이태용 이형주 이형중 장혁 전형석 정윤현 조승기 차완철 최고은 최동열 최보람 최성훈 최승기 한성웅 홍희영 황정호 ◆Master 선임 △강병권 고재연 김도형 우원명 이재성 최진 <삼성전자 DS부문> ◆부사장 승진 △권기덕 권혁우 김영대 김용찬 김이태 김정헌 김태우 김태훈 노경윤 박봉일 배상기 오형석 이강호 이병현 이종민 장실완 정광희 정용덕 정인호 조성일 조성훈 최정연 홍기준 홍희일 Jacob Zhu ◆상무 승진 △강성석 경세진 권석남 권영헌 김경석 김경아 김경진 김대현 문성수 문원민 민경일 박성열 박준성 백승엽 서무현 성훈제 안재상 우성훈 우수영 유금현 유호인 이광우 이근석 이동환 이지현 이창훈 임경춘 전윤광 정재훈 조윤상 최동준 홍석구 황현익 ◆Fellow 선임 △이재덕 ◆Master 선임 △강명길 김재춘 김준수 남인철 노숙영 손영환 오길근 원복연 유준희 전하영



삼성디스플레이 ◆부사장 승진 △강태욱 김성원 백승인 안나리 장상민 정경호 최연수 하동완 ◆상무 승진 △강호정 김영종 김진영 박근태 박성언 박진석 심현보 윤성진 이각석 장하연 정성목 정용빈 최신범 ◆마스터 선임 △고수병, 장의윤



삼성SDI ◆부사장 승진 △김기준 이종훈 정현 ◆상무 승진 △김경보 김재혁 노건배 백승민 최재홍



삼성전기 ◆부사장 승진 △김현우 이충은 ◆상무 승진 △나준보 신승일 양우석 양진혁 정중혁 허재혁



삼성SDS ◆부사장 승진 △김정욱 이태희 ◆상무 승진 △김긍환 김승진 문신정 신창민 이준형 최규황 한호전 홍기영



삼성바이오로직스 ◆부사장 승진 △김희정 정형남 ◆상무 승진 △안소연 유동선 차영필 황준호



삼성벤처투자 ◆부사장 승진 △양성훈



삼성바이오에피스 ◆부사장 승진 △신동훈 신지은 ◆상무 승진 △손성훈 안소신 이남훈 정의한



LS그룹 <㈜LS> ◆이동(전입) △문명주 전무(㈜LS 경영관리본부장) ◆각자 대표이사 선임 △김우태 전무(안전경영총괄/대표이사 겸 배전사업본부장) ◆신규 이사 선임 △지예규 LSCMX 법인장 △손시호 전력기기솔루션부문장(연구위원) △유창우 해상풍력사업추진부문장 ◆부사장 승진 △안길영 생산/R&BD 총괄 △채대석 사업총괄 COO·비전경영총괄 CVO·안전환경총괄 CSEO·자동화시스템 사업본부장 겸 대표이사 ◆전무 승진 △이충희 사업총괄 Americas사업본부장 △조욱동 사업총괄 AP/EMEA사업본부장 겸 AP사업부장 △박우범 사업총괄 K-신전력/제어사업본부장 △윤원호 생산/R&BD총괄 생산본부장 ◆상무 승진 △이진호 비전경영총괄 DX S/W센터장(연구위원) △최종섭 사업총괄 경영지원부문장 △최해운 비전경영총괄 법무부문장(전문위원) ◆신규 이사 선임 △유동일 생산/R&BD총괄 생산본부 전략구매부문장 CPO △박준석 생산/R&BD총괄 생산본부 청주 생산/설계부문장 △최규태 비전경영총괄 GHR/경영지원부문장 CHO △백승택 사업총괄 K-신전력/제어사업본부 전력Grid사업부장 ◆사장 승진 △구동휘 대표이사 CEO ◆상무 승진 △이승곤 기술부문장 △김동환 생산부문장 ◆신규 이사 선임 △이정태 기획재경부문장 ◆상무 승진 △송인덕 전자부품사업부장 ◆신규 이사 선임 △김명훈 재경부문장 CFO ◆전무 승진 △김상무 Trading본부장 ◆신규 이사 선임 △강기훈 경영지원실장 ◆상무 승진 △이창우 사업부문 대표이사 겸 지원본부장 CHO <예스코> ◆상무 승진 △김은일 경영지원부문장 CHO ◆신규 이사 선임 △이제환 안전관리부문장 ◆이동(전입) △이정철 상무(예스코 RM부문장) <가온전선> ◆상무 승진 △김근식 생산본부장 ◆신규 이사 선임 △김영호 테크센터장 ◆CEO 선임(이동/전입) △이상범 상무(LS메탈 대표이사 CEO) ◆부사장 승진 △조의제 대표이사 CEO ◆CEO 선임 △석영래 이사 ◆CEO 선임 △김성용 상무