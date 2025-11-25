산일전기, 고려대 10억 기부

고려대(총장 김동원)는 산일전기주식회사로부터 공과대학 발전 기금 10억원을 기부받았다고 25일 밝혔다. 이달 20일 열린 기부식에는 김동원 총장과 장길수 공과대학장, 박동석 산일전기 대표이사(공학대학원 전기공학07) 등이 참석했다.

서울 성북구 고려대 본관 1층 총장실에서 지난 20일 박동석 산일전기 대표이사(왼쪽)와 김동원 총장이 기부증서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 고려대 제공

박 대표이사는 “전력 산업의 기술 발전을 위해서는 대학과 기업 간 긴밀한 협력이 필수적”이라며 “모교인 고려대가 글로벌 에너지 기술을 선도하는 대학으로 성장하기를 바라는 마음으로 기부를 결정했다”고 말했다.