“韓·日 상호보완적 산업파트너 기대”

중기중앙회, 日서 경제포럼 열어

양국 정·재계인사 200여명 참석

중소기업중앙회가 일본 전국중소기업단체중앙회와 공동으로 25일 일본 도쿄 하얏트 리젠시에서 한·일 국교 정상화 60주년 기념 ‘한일 중소기업 경제 포럼’을 개최했다.



이번 포럼에 한국 측에서는 김기문 중소기업중앙회장을 비롯한 업종별 중소기업 대표, 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장, 김원이·박성민 여야 간사, 노용석 중소벤처기업부 차관, 이혁 주일한국대사 등 100여명이 참가했다. 일본에서는 모리 히로시 전국중소기업단체중앙회장을 비롯한 도도부현별 중기단체중앙회장, 오치 도시유키 경제산업성 정무관, 야마기와 다이시로 중의원, 야마시타 류이치 중소기업청장 등 100여명이 참가했다.

25일 일본 도쿄 하얏트 리젠시에서 열린 ‘한일 중소기업 경제 포럼’에서 김기문 중소기업중앙회장(오른쪽 세 번째), 모리 히로시 일본 전국중소기업단체중앙회장(〃 두 번째), 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장(오른쪽) 등 양국 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 중소기업중앙회 제공

김기문 회장은 개회사에서 “글로벌 AI 경쟁이 치열해지는 가운데 양국 중소기업이 상호 보완적 협력을 통해 함께 성장하고, 새로운 비즈니스 기회를 만들어가는 좋은 파트너가 되길 기대한다”고 했다. 김 회장은 내년 2회 포럼을 서울 중기중앙회에서 열자고 제안했다.



중소기업 산업 협력 방안에 대한 발표도 진행됐다. 최우각 대성하이텍 대표가 ‘한일 협업을 통한 글로벌 스마트 머시닝 솔루션 기업 탄생’을 주제로 일본 기업과의 협업을 통한 기술력 고도화 및 기업 성장 경험을 공유했다. 한편 포럼 부대행사로 로비에 ‘K푸드’, ‘K뷰티’ 등 국내 중소기업 제품을 소개하는 쇼케이스가 마련됐다. 아울러 중기중앙회와 중소기업사랑나눔재단은 재일본대한민국민단에 재일동포들이 필요로 하는 쌀, 된장·고추장, 라면, 김 등 총 1억원 상당 후원 물품을 전달했다.