이재용 장남 이지호 28일 해군 장교 임관

139기 기수 대표 지휘 예정

李 회장, 임관식 참석 전망

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(25·사진)씨가 28일 해군 장교(소위)로 임관한다.



25일 재계에 따르면 이씨는 28일 경남 창원시 해군사관학교에서 열리는 해군 학사사관후보생 139기 임관식을 앞두고 막바지 훈련 일정을 소화하고 있다. 139기 후보생 83명(남자 62명, 여자 21명) 전체를 통솔하는 ‘대대장 후보생’인 그는 임관식에서 기수 대표로 제병 지휘를 할 예정이다.



2000년 미국에서 태어나 복수국적자인 이씨는 해군 장교로 복무하기 위해 미국 시민권을 포기하고 지난 9월 15일 대한민국 해군 장교로 입대했다. 복무 기간은 교육 훈련 기간을 포함해 총 39개월이다. 그는 통역 장교를 지원한 것으로 알려졌다. 임관식에는 이 회장도 참석할 예정이다. 이 회장은 앞서 아들의 사관후보생 입영식 때는 참석하지 않았다.