트럼프 “2026년 4월 방중… 시진핑 국빈 초청”

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 전화 통화를 하고 내년 4월 중국 방문을 발표했다. 트럼프 대통령은 또 시 주석에게 내년 중 국빈 자격으로 미국 방문을 요청했다. 내년 양국 정상의 상호 방문이 성사되면 올해 무역 갈등으로 격랑을 겪었던 미·중 관계가 분기점을 맞을 것으로 보인다.
트럼프 대통령은 24일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 시 주석과 “매우 좋은 전화 통화를 했다”며 “시 주석은 내게 (내년) 4월 베이징 방문을 초청했으며 이를 수락했다”고 밝혔다. 이어 “(시 주석은) 내년 중 미국을 국빈 방문하는 나의 손님이 될 것”이라고 했다.
트럼프 대통령은 “이번 통화는 3주 전 한국에서 있었던 매우 성공적 회담의 후속”이라며 “그때 이후로 양측은 우리의 합의를 최신이자 정확한 상태로 유지하는 데 있어 상당한 진전을 이뤘다”고 말했다.
중국 관영 신화통신은 시 주석이 통화에서 “부산 회담 이후 중·미 관계는 총체적으로 안정·호전됐고 양국과 국제사회의 환영을 받았다”고 말했다고 전했다. 신화통신은 또 이날 트럼프 대통령이 “대만 문제의 중요성을 이해한다”고 말했다고 보도했다. 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언이 촉발한 중·일 갈등을 의식한 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 SNS에 시 주석과의 통화 소식을 전하면서 대만은 언급하지 않았다.
트럼프 대통령은 이날 다카이치 총리와도 약 25분간 통화했다. 다카이치 총리는 기자들과 만나 “트럼프 대통령 요청으로 통화했다”며 “일·미 동맹 강화와 인도·태평양 지역 정세, 여러 과제에 대해 폭넓게 의견을 교환했다. 트럼프 대통령으로부터 미·중 정상 간 통화를 포함해 최근 미·중 관계 상황에 관한 설명이 있었다”고 밝혔다.