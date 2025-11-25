대구사이버대, 어메이징 아웃사이더 아트센터와 상호교류협약 체결

대구사이버대학교는 최근 경기도 양평군 ‘어메이징 아웃사이더 아트센터’를 방문해 발달장애인 예술가들과 소통하는 시간을 갖고, 양 기관의 지속적인 협력 강화를 위한 상호교류협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이 아트센터는 드라마 ‘우리들의 블루스’ 출연으로 잘 알려진 정은혜 작가를 비롯해 정식 미술교육을 받지 않은 발달장애 예술가들이 모여 창작과 전시 활동을 이어가는 공간이다. 입주 작가들은 자신만의 방식으로 작품 활동을 펼치며 예술적 자립을 실현하고 있다.

상호교류 협약식을 가진 뒤 양 기관 관계자들이 단체 기념 촬영을 하고 있다. 대구사이버대학교 제공

이번 협약으로 양 기관은 △장애예술 문화 확산을 위한 공동 홍보·신입생 모집 협력 △어메이징 아웃사이더 아트센터 임직원·가족 대학 입학 시 산학협약장학금 지원 △대구사이버대학교 장애인 사이버 평생학습 플랫폼 홍보 협력 △발달장애인의 삶의 질 향상 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 예정이다.

특히 대학은 아트센터 예술가들의 작품을 활용한 2026년도 ‘공동 캘린더 제작 프로젝트’와 협약 현장을 담은 공식 영상 제작도 추진하며 실질적인 협업 모델을 만들어갈 계획이다.

이날 정은혜 작가는 이근용 총장의 얼굴을 직접 그린 캐리커처를 선물해 현장을 따뜻하게 만들었다. 이를 받은 이 총장은 “직접 그린 선물이라 더욱 뜻깊다”며 감사의 마음을 전했다.

이근용 총장은 “대학은 예술 활동을 통한 자아실현과 사회·경제적 활동을 적극 지원하며, 발달장애인들의 사회활동과 권리중심 일자리지원을 위해 함께 노력해 나가겠다”고 말했다.

한편, 대구사이버대학은 12월 1일부터 내년 1월 8일까지 2026학년도 1학기 신·편입생을 모집한다.