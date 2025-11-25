경주시, 대한민국 마이스 대상 수상… '우수 국제회의지구' 선정

에이펙 성공 개최 도시로서 국제회의도시 위상 재확인

국제회의지구 운영 및 관리 체계서 '최고 평가'

2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 성공적으로 개최한 경북 경주시가 글로벌 국제회의도시로서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

경주시는 '제23회 대한민국 MICE 대상'에서 '우수 국제회의지구 부문 전국 최초 선정'의 영예를 안으며 문화체육관광부 장관상을 수상했다고 25일 밝혔다.

에이펙 정상회의 주 회의장으로 사용한 경주 화백컨벤션센터. 경주시 제공

'대한민국 MICE 대상'은 문화체육관광부가 주최하고 한국관광공사가 주관하는 국내 최고 권위의 MICE 산업 시상식으로, 한 해 동안 산업 발전에 기여한 개인·단체를 선정해 시상하는 상이다.

올해 신설한 국제회의지구 부문에서 경주시는 첫 수상 도시로 선정되며 전국적인 경쟁력을 입증했다.

특히 경주시는 2025년 에이펙 정상회의를 성공적으로 개최한 도시로 평가받으며, 국제행사 대응 능력 및 국제회의지구 운영·관리 체계의 우수성을 확실하게 보여주며 높은 점수를 받았다.

경주는 2022년 12월 경주화백컨벤션센터(HICO)와 보문관광단지 일원 178만㎡가 국제회의복합지구로 지정된 이후, 3년 연속 활성화 지원 사업에 선정되며 기반 확충을 지속해 왔다.

올해도 △지역특화 콘텐츠 기반 환경개선 △집적시설 협력마케팅 지원 △스마트(디지털) 인프라 활용 편의 제공 △지속 가능한 산업 생태계 강화 등 다양한 활성화 사업이 추진되며 국제회의도시로서의 경쟁력이 한층 고도화됐다.

주낙영 경주시장은 "에이펙 이후 경주의 지역산업과 연계한 지속가능한 MICE 생태계를 확실히 구축하겠다"고 말했다.