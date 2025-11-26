美재무 "미중정상, 내년 4차례 회담 가능성…美 대만입장 불변"

"상호왕래 회담에 더해 美 G20 회의와 中 APEC 회의 계기 활용 가능"

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 상호 방문 계기를 포함해 내년 한해 최대 4차례 대면 정상회담을 할 가능성이 있다고 스콧 베선트 미 재무장관이 25일(현지시간) 밝혔다.



베선트 장관은 이날 CNBC 방송에 출연해 "트럼프 대통령은 베이징을 국빈 방문할 예정"이라며 "시 주석도 미국을 국빈 방문할 예정"이라고 밝혔다.

스콧 베선트 미국 재무장관. 로이터연합뉴스

자신이 내년 4월 중국을 국빈 방문하고, 이후 시진핑 중국 국가주석이 연중에 국빈 자격으로 미국을 답방할 예정이라고 밝힌 트럼프 대통령의 전날 언급을 재확인한 것이다.



베선트 장관은 이와 함께 시 주석은 미국에서 개최될 주요 20개국(G20) 정상회의에, 트럼프 대통령은 중국에서 개최될 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 각각 참석해 미중 정상의 만남이 내년 한해 최소 4차례 이뤄질 것이라고 전망했다.



앞서 트럼프 대통령은 시 주석과 전날 통화한 이후 트루스 소셜에서 "시 주석은 내게 (내년) 4월 베이징 방문을 초청했고, 난 이를 수락했다"며 "(시 주석은) 내년 중 미국을 국빈 방문하는 나의 손님이 될 것"이라고 발표했다.



베선트 장관은 "그(시 주석)는 도랄(플로리다주)에서 열리는 G20 참석을 위해서도 미국에 오게 될 것"이라며 "트럼프 대통령은 11월 (중국) 선전에서 열리는 APEC 정상회의에 참석할 수 있다"고 말했다.



트럼프 대통령은 지난 9월 "2026년 G20 정상회의가 미국의 가장 위대한 도시 중 하나인 플로리다의 마이애미에서 열린다는 사실을 발표하게 돼 매우 기쁘다"면서 "장소는 도랄(트럼프 대통령 소유의 마이애미 소재 골프 리조트)이 될 것"이라고 밝힌 바 있다.



베선트 장관의 언급대로면 미중 정상이 내년 중 상호 국빈 방문하는 데 더해 양국에서 개최될 G20과 APEC의 다자 무대에서도 대좌하게 되는 셈이다.



베선트 장관은 "그래서 1년 동안 이런 네 차례의 회담이 있다면, 그것은 양국 관계에 큰 안정성을 부여하게 될 것"이라며 "안정성은 미국 국민에게도 좋고, 세계 경제에도 좋다"고 강조했다.



베선트 장관은 다만 "우리(미국과 중국)는 항상 경쟁자가 될 것"이라며 "그건 자연스러운 일"이라고 말했다. 미중이 각자 필요에 의해 '전략적 협력'을 하더라도 근본적으로 전략경쟁을 할 수밖에 없는 구도라는 인식으로 해석된다.



그러면서 "미국의 대만에 대한 입장은 변함이 없다"며 "우크라이나 분쟁에서의 평화를 추진하고, 이를 위해 협력하는 데 트럼프 대통령과 시 주석이 합의했다"고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 지난달 30일 부산 김해국제공항 나래마루에서 시진핑 중국 국가주석과 회담을 마친 뒤 나오며 귓속말을 하고 있다. 세계일보 자료사진

전날 두 정상의 통화와 관련, 중국 관영 신화통신은 트럼프 대통령이 "미국은 중국에 있어 대만 문제의 중요성을 이해한다"고 말했다고 보도했으나, 트럼프 대통령은 시 주석과의 통화 내용을 소개한 SNS 글에서 대만 문제를 거론하지 않았다.



베선트 장관은 지난달 30일 부산 정상회담에서 합의된 중국의 미국산 대두 구입과 관련해선 "향후 3년 반 동안 중국이 최소 8천750만t을 구매하는 것을 보게 될 것"이라며 "그들은 그 일정에 맞춰 진행하고 있다"고 설명했다.



이런 가운데 24일 이뤄진 미중정상 통화의 경우 시진핑 주석이 먼저 트럼프 대통령에게 통화를 요청했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.



중국 정상의 제안 또는 요구에 따라 미중 정상간 소통이 이뤄진 것은 2001년 9·11 동시다발 테러 후 장쩌민 당시 중국 국가주석이 조지 W. 부시 당시 미국 대통령에게 전보를 친 이후 처음이라고 WSJ은 전했다.



다만 중국 외교부 마오닝 대변인은 트럼프 대통령과 시 주석의 24일 통화가 미국이 요청해서 이뤄진 통화인 것으로 안다고 밝혔다.



한편, 베선트 장관은 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장 선출을 위한 후보자 면접을 이날 진행한다면서 "2차 라운드의 마지막 면접"이라고 밝혔다.



그는 "5명의 매우 뛰어난 후보자를 갖고 있으며, 그들 모두에게 깊은 인상을 받았다"고 소개한 뒤 "대통령이 (차기 의장을) 크리스마스 전 발표할 매우 좋은 기회가 있다고 생각한다"고 말했다.



5명으로 좁혀진 차기 연준 의장 후보는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장, 케빈 워시 전 연준 이사, 크리스토퍼 월러 연준 이사, 미셸 보먼 연준 이사(은행 감독 부의장 겸임), 자산운용사 블랙록의 릭 라이더 채권 부문 최고투자책임자(CIO)다.

