‘수변도시’ 하남에 5성급 호텔?…대형 컨벤션센터 건립 등 기대

인터컨티넨털·메리어트·하얏트와 같은 5성급 호텔 건립 속도…지역 발전 기대





경기 하남시가 5성급 호텔 유치를 위한 행보를 이어가고 있다. 시는 운영지침과 조례 등을 검토해 44층 규모의 호텔 건립 타당성을 살펴볼 예정이다.

하남시청

25일 하남시에 따르면 시는 최근 미사 강변도시(망월동 941-2번지)에 5성급 호텔을 건립하는 내용의 민간 제안서를 접수했다.

제안서에는 서울 강남구 삼성동의 그랜드 인터컨티넨탈호텔을 운영하는 파르나스호텔㈜의 위탁 운영 계획이 포함됐다.

객실 396실 규모의 호텔과 주상 복합이 함께 들어설 예정이다. 호텔에는 컨벤션센터와 회의실 등이 갖춰져 부족한 기업 비즈니스 인프라를 확충하는 데 도움을 줄 것으로 보인다.

현재 하남시에는 대형 컨벤션센터 등이 없다. 이에 인터컨티넨탈·메리어트·하얏트 등과 같은 5성급 호텔 건립은 시의 숙원사업이었다.

이번 계획은 사업 추진을 위한 첫 관문인 광주하남교육지원청의 ‘교육환경보호위원회 심의’를 통과한 것으로 전해졌다. 해당 부지는 학교 경계 200m 이내 보호 구역에 위치한다.

위원회는 시설이 교육 환경에 나쁜 영향을 미치지 않는다고 밝혔다. 다만, 학생들의 안전을 위해 △소음·진동 방지 대책 수립 △학부모 모니터링단 운영 △학교 운영위원회 의견 반영 등 안전 대책 이행을 조건으로 걸었다.

시는 이번 제안을 하남시 도시계획 변경 사전협상 운영지침과 도시계획 변경 사전협상 운영에 관한 조례 등에 따라 검토할 방침이다.

시 관계자는 “정책 방향 및 도시계획 변경에 따른 공공 기여 방안의 실효성 등을 면밀히 검토할 것”이라며 “도시계획·건축 공동위원회 자문, 하남시의회 보고 등 조례와 지침이 정한 절차를 투명하게 진행하겠다”고 말했다.