韓 3분기 경제성장률 26개국 중 3위…내년 2.3% 전망도 등장

노무라 "내년 잠재성장률 상회"…내일 한은 경제전망 주목

우리나라 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 세계 주요국 중 최상위권을 차지한 것으로 나타났다.



반도체 수출과 내수를 중심으로 점차 경기가 회복하는 흐름을 보이는 가운데 내년 경제성장률을 2.3%로 전망하는 기관도 등장했다.

사진=연합뉴스

26일 한국은행과 경제협력개발기구(OECD)에 따르면, 한국의 3분기 GDP 성장률은 1.166%로, 전날까지 속보치를 발표한 26개국 중 3위를 기록했다.



이스라엘이 2분기 -1.1% 역성장에 이은 기저효과에 3분기 2.967%로 뛰어 1위를 했고, 고성장을 지속 중인 인도네시아(1.216%)가 2위였다.



중국은 3분기 1.1%에 그쳐, 분기 기준으로 2022년 2분기 이후 3년여 만에 처음으로 우리나라보다 낮은 성장률을 나타냈다.



영국(0.082%), 독일(0%), 프랑스(0.504%) 등 유럽 주요국도 저성장을 면치 못했다. 일본은 -0.442%로 26개국 중 꼴찌를 차지했다.



한국 경제는 올해 '상저하고' 흐름을 이어가고 있다.

자료=연합뉴스

지난 1분기 GDP 성장률은 비상계엄 사태에 따른 소비심리 위축 등으로 -0.219%까지 하락했다. 국제 순위도 전체 37개국 중 34위로 저조했다.



2분기에는 미국 상호관세 충격 속에서도 수출 호조 덕분에 0.675%로 비교적 선방해 37개국 중 10위로 순위가 올랐고, 이런 성장세가 3분기까지 이어졌다.



한은이 오는 27일 경제전망을 통해 내년 성장률 전망치를 높일 것으로 예상되는 가운데 일각에서는 내년 2% 중반대에 가까운 고성장을 점치고 있다.



노무라증권은 최근 발표한 보고서에서 내년 한국의 GDP 성장률 전망치를 기존 1.9%에서 2.3%로 대폭 상향 조정했다.



반도체 슈퍼사이클 덕분에 대규모 경상수지 흑자가 발생하고 있으며, 국내 자산 가격이 상승하고 민간 소비가 활성화되는 국면에 접어들었다는 분석을 근거로 했다.



이는 정부, 한국개발연구원(KDI), 국제통화기금(IMF)이 각각 제시한 1.8%는 물론 한국금융연구원(2.1%)이나 OECD(2.2%)보다도 높은 전망치다.



한은이 지난 8월 제시한 1.6%보다는 0.7%포인트(p)나 높다.

자료=연합뉴스

이런 전망이 현실화하면 이창용 한은 총재가 최근 언급한 한국의 잠재성장률(1.8%)을 크게 상회하는 수준이 된다.



박정우 노무라증권 이코노미스트는 보고서에서 "주가와 집값이 동시에 오르면서 부의 효과가 일어나 소비를 회복시킬 것"이라며 "내년 성장률이 잠재성장률을 웃돌 것"이라고 내다봤다.



이어 "한은의 기준금리 인하 사이클은 종료된 것으로 본다"며 "한은이 정부의 확장 재정을 지원하며 내년 말까지 연 2.50%로 금리를 동결할 것"이라고 예상했다.

