하정우 오션뷰 하와이 집 공개 황보라 "아주버님 덕에…"

배우 황보라가 미국 하와이로 여행을 가 배우 하정우의 하와이 집을 공개했다. 황보라는 하정우 동생인 김영훈 워크하우스컴퍼니대표와 결혼했다.

황보라는 25일 자신의 유튜브 채널을 통해 가족과 함께한 하와이 여행을 공개했다.

황보라는 "친정 부모님이 1년 동안 (육아 해주시느라) 고생해주셨다. 부모님과 함께 우인이가 안전하게 놀 수 있으면서 편안한 곳이 어디냐. 그곳이 바로 하와이"라고 했다.

이어 "이번에 우인이가 돌이 지났다. 우인이에게 좋은 추억을 남기고자 하와이 여행을 계획했다"고 덧붙였다.

황보라는 이미 10번 넘게 하와이 여행을 해봤다고 했다.

그는 "사실 저는 하와이를 10번 넘게 갔다 온 사람으로서 큰 기대감이 없다. 그런데 왜 하와이를 선택했냐면 저희 아주버님께서 하와이에 예전부터 집을 갖고 있어서 저희는 거기서 머문다. 음식도 해 먹을 수 있고 최소한의 비용으로 최대한을 누릴 수 있는 곳이라 하와이를 선택했다."고 말했다.

또 "가장 중요한 건 모든 걸 통틀어서 제일 싸게 갈 수 있다. 돈을 안 들이고 갈 수 있다. 지금 하와이 물가가 장난 아니라더라. 제가 얼마나 저렴하게 알차게 여행을 보내고 왔을지 세세히 공개하겠다"고 했다.

황보라 가족은 하와이에 도착해 하정우 집으로 갔다. 하정우 집은 바다가 한눈에 보이는 아파트였다.

황보라는 "제 루틴이 있다. 도착하면 항상 첫날에 장을 본다. 식재료를 다 샀는데 역대급이었다. 물가가 너무 비싸다. 한인마트에서만 300불이 나왔다. 어마어마하다. 그래서 외식은 이틀에 한 번만 하자고 합의를 봤다"고 했다.

앞서 하정우는 하와이 집에 관해 얘기한 적이 있다. 하정우는 1년에 4개월 정도는 하와이에서 보낸다고 했었다.

하정우가 지난해 유튜브 예능프로그램 '짠한형'에 나왔을 때 신동엽은 하정우 집을 언급하며 "하와이에 집 산 거 1000억원 넘는 건 세금이 많이 나간다는데 그건 어떻게 하냐"고 농담을 했다. 성동일은 "내가 그 집 가봤는데 대출이 998억 원"이라고 거들었다. 하정우는 "하와이 수협에서 융자를 받았다"고 말했다.

<뉴시스>