중국, 겨울 맞아 빙설 관광지 속속 개장… 스키 시즌 본격 돌입

사진 제공=CMG

겨울이 다가오면서 중국 각 지역이 스키장 개장과 겨울축제 개최를 앞다투며 빙설 관광 시즌에 돌입하고 있다. 각 지방정부는 다양한 겨울 관광 상품을 선보이며 소비 활성화에 나서고 있다.

지난 22일, 지린(吉林)성 쑹화후(松花湖) 스키장에서 새로운 스키 시즌 개막 행사가 열렸다. 이날 행사에는 5000여 명의 스키 애호가들이 참여했다. 지린성은 올겨울 800여 개의 눈꽃 축제·빙설 경기 행사를 진행하고, 스키장 및 빙설 관광지를 중심으로 소비 쿠폰 지원도 제공할 계획이다.

최근 헤이룽장(黑龍江)성 무단장(牡丹江)에서는 ‘중국 설향(雪鄕)’ 관광지가 문을 열고 관광객 맞이에 들어갔다. 헤이룽장성은 올해 10대 테마 관광 코스를 선보이고, 미식 축제와 지역 특산품 연계 상품을 개발해 관광객 수를 전년 대비 10% 늘린다는 목표를 제시했다.

22일에는 베이징 옌칭(延慶) 올림픽 공원 내 국가 알파인 스키 센터도 정식 개장했다. 기온이 떨어지면서 베이징의 다른 스키장들도 인공 눈 작업에 들어갔으며, 이달 말부터 12월 초 사이 차례대로 개장할 전망이다.

허베이(河北)성 충리(崇禮)는 국제 대회 개최 경험을 기반으로 스키·연구학습·웰니스 등 다양한 산업과의 연계를 강화해 ‘국제 빙설 관광지’ 조성을 추진하고 있다. 신장(新疆) 지역의 주요 스키장들도 속속 문을 열고 있으며, 아러타이(阿勒泰) 장쥔산(將軍山) 스키장에서는 야간 스키와 야간 패러글라이딩 등 새로운 프로그램을 도입해 방문객들이 색다른 야간 겨울 스포츠를 즐길 수 있도록 했다.

자료 제공: CMG