딘딘, ‘연예인들 돈 개념 無’ 발언 후 고충토로…“40만원 명품 입었더니 욕먹어”

유튜브 채널 TEO 테오 캡처

가수 딘딘이 최근 자신에게 따라붙는 ‘개념 연예인’ 이미지에 대한 복잡한 심경을 털어놨다.

딘딘은 지난 25일 공개된 유튜브 채널 TEO의 웹예능 ‘살롱드립’에 출연해 최근 화제가 된 자신의 ‘화폐 가치 발언’과 달라진 대중 반응에 대해 솔직하게 이야기를 풀어놓았다.

이날 딘딘은 “나 진짜 억울하다. 내가 졸지에 개념 연예인이 됐다. 근데 누나도 알겠지만 난 똑같다”고 운을 떼며, 자신이 특별히 달라진 것은 없는데도 사람들의 시선이 갑작스럽게 변했다고 토로했다.

유튜브 채널 ‘살롱드립’ 캡처

이어 “예전에는 숨만 쉬어도 싫다고 했는데, 지금은 똑같은 말을 하면 개념 있다고 한다”며 달라진 분위기에 대한 당혹감도 전했다. 또한 월드컵 당시의 발언으로 비판을 받았던 일을 언급하며 “그때 배웠다. 이때 뜬구름 잡으면 정신 나간다. 지금은 진짜 똑같은 스탠스로 가려고 한다”고 덧붙였다.

딘딘이 ‘개념 연예인’으로 불리게 된 계기는 유튜브 채널 ‘워크맨’에서의 발언이었다. 당시 아르바이트 체험 콘텐츠에서 그는 “연예인들이 이게 문제야. 화폐 가치에 개념이 없다. 슈퍼카 타고 다니고 이러니까, 침대 제니 침대 쓰고 이러니까 정신 나가가지고”라고 말하며 일부 연예인의 소비 감각을 비판해 큰 공감을 얻었다.

유튜브 채널 ‘워크맨’ 캡처

하지만 정작 본인은 들뜨지 않으려고 애쓰는 중이라고 털어놓았다. 딘딘은 “사실 많이 신난다. 지금 너무 행복한데, 행복함을 덜어내려고 한다”고 솔직히 말했다.

이어 급격한 관심이 오히려 불편했던 순간도 있었다며 “활동하면서 바이오리듬이 있는데 떨어지는 게 아프더라. 그냥 자유낙하다. 풍 떨어지니까 너무 아파서 지금은 ‘이거 다 내 거 아니고, 해봤자 조회수 많이 안 나와’ 이러고 있는다”고 전했다.

유튜브 채널 ‘살롱드립’ 캡처

‘화폐 가치의 아이콘’이라는 별명에 대해선 곤란함을 드러냈다. 그는 “내가 화폐 가치의 아이콘이 됐다. 내가 비싼 옷을 입으면 ‘헐 티셔츠 40이래’ 이러는데 나는 그런 의미는 아니었다”며 “열심히 벌고 그거에 대해 쓰는 건 괜찮다. 하지만 세상 돌아가는 물정은 알아야 한다, 그 정도다”라고 해명했다.

오랜 활동 속에서 가장 고마운 인물로는 세 명을 꼽았다. 딘딘은 “그냥 (이)준이 형한테 감사할 따름이다. 연예인하면서 가장 감사한 사람은 ‘쇼미더머니2’ 인연인 이현도, 지금 대표님, 그리고 이준”이라고 말했다.

최근 광고 문의도 부쩍 늘었다고 귀띔했다. 금융권 광고를 기대했지만 의외로 다른 분야에서 러브콜이 많이 들어왔다며, “여행 관련 PPL부터 해외 영화 홍보까지 제안이 이어지고 있다”고 웃어 보였다.