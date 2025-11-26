서울지하철 MZ노조도 내달 12일 총파업 예고…1노조와 같은 날

정책인건비 보전, 신규채용 확대 요구

서울지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사의 제3노조인 올바른노동조합도 1노조와 같은 날인 내달 12일부터 총파업에 들어가겠다고 예고했다.



MZ노조로 불리는 올바른노동조합은 26일 시청 앞에서 기자회견을 열고 "서울시가 합리적이고 상식적인 직원의 목소리를 계속 외면한다면 내달 12일 총파업에 돌입할 것"이라고 밝혔다.

서울지하철 4호선 객차의 내부 모습.

앞서 제1노조인 서울교통공사노동조합도 전날 "임금 후퇴가 현실화하고 있다"며 내달 12일 총파업 돌입을 예고했다.



올바른노조는 서울시가 '정책 인건비'를 보전하고, 지하철 운영을 위한 신규 채용을 확대할 것을 요구했다.



공공기관은 보수 총액 한도 안에서 각 기관이 인건비를 집행하게 하는 총 인건비제를 적용받는데, 서울시 사업을 수행하기 위해 늘어난 근무 시간에 따른 보수는 이와 별도로 시가 지급해야 한다는 것이다.



송시영 올바른노조 위원장은 "불꽃축제나 드론쇼 등 서울시 시책사업, 노선 연장에 따라 추가되는 인건비 등 정책 인건비를 직원들의 임금 인상분에서 해결하라는 것은 비상식적"이라고 주장했다.



이어 "정년퇴직 등으로 올해 부족한 인원이 1천명이 넘는데 200여명만 채용하면 공사의 정상적인 운영이 불가하며 최소한의 안전조차 확보할 수 없다"고 했다.



송 위원장은 "지금도 실무협상을 이어가고 있다"면서도 "불발된다면 노동단체 입장에서는 당연히 파업 말고는 다른 방법이 없다"고 덧붙였다.



공사는 3개 노조와 개별교섭을 진행 중이다.



공사에는 1노조인 민주노총 서울교통공사노동조합, 2노조인 한국노총 서울교통공사통합노조, 3노조인 올바른노조가 있다.



올해 7월 기준 조합원 수는 1노조가 약 57.4%를 차지해 가장 많다. 이어 2노조(16.4%), 3노조(12.6%) 순이다.



3개 노조 모두 임금·단체협상 관련 지방노동위원회 조정이 중지됐고 쟁의행위도 찬반투표에서 가결되면서 합법적인 파업권을 확보한 상태다.



2노조도 12월 중순께부터 총파업에 돌입하는 방안을 논의 중이다.

<연합>