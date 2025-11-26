19세기 태어난 美 샌디에이고 명물 거북이 141살로 안락사

미국 대통령 임기 20번 넘게 지켜본 '장수' 거북

19세기에 태어난 미국 샌디에이고 동물원의 '명물' 거북이가 141살로 생을 마감했다.



26일(현지시간) 뉴욕타임스와 NPR 등 미국 언론에 따르면 샌디에이고 동물원 측은 갈라파고스땅거북 '그래마'가 고령에 따른 뼈 질환을 앓은 끝에 안락사 처분됐다고 밝혔다.

샌디에이고동물원의 갈라파고스땅거북 그래마. AP=연합뉴스

그래마는 미국 제21대 체스터 A. 아서 대통령이 재임 중이던 1884년 갈라파고스섬에서 태어난 것으로 추정된다. 마지막까지 지내던 샌디에이고 동물원이 개장하기도 전이다.



당시는 영국 빅토리아 여왕이 대영제국을 통치하던 시기로 뉴욕에 자유의 여신상이 세워지기도 전이다.



이후 그래마는 두 차례 세계대전을 겪고 미국 대통령 임기를 20번 넘게 지켜봤다.



'종의 기원'을 쓴 찰스 다윈(1809~1882) 역시 그래마와 인연이 없지 않은 것으로 추정된다.



1835년 다윈이 갈라파고스를 방문했을 당시 그래마의 부모 세대쯤 되는 거북들을 주요 연구 대상으로 삼았을 것이라는 분석이 있다.



그래마는 갈라파고스섬에서 뉴욕 브롱크스 동물원으로 옮겨진 후 40살을 넘긴 1928년께 샌디에이고로 와서 한 세기에 걸친 긴 여생을 보냈다.



샌디에이고 동물원의 '왕할머니 '격인 그래마는 다정하고 수줍음 많은 성격으로 동물원의 '여왕'이라 불렸다고 한다. 이름 그래마(Gramma) 역시 '할머니'를 친근하게 이르는 말이다.



동물원 측은 "그래마는 동물원의 야생동물 관리 전문가 가족들이 곁을 지키는 가운데 세상을 떠났다"고 밝혔다.



갈라파고스땅거북은 키가 1.8미터(6피트)까지 자라고 무게는 약 180㎏에 달하는 장수 동물이다.



장수의 비결은 '정화' 능력이다.



연구에 따르면 갈라파고스땅거북은 노화에 따라 축적되는 독성 물질을 생리적으로 정화하는 능력을 갖춘 것으로 알려졌다.



앞서 호주 퀸즐랜드 남동부 동물원에서 갈라파고스땅거북 '해리엇'이 176살로 사망한 기록이 있다.



현존하는 가장 오래 산 거북이는 남대서양 세인트헬레나섬에 서식하는 세이셸코끼리 거북 '조나단'으로, 현재 190살을 넘긴 것으로 추정된다.



갈라파고스땅거북은 멸종 위기종이기도 하다.



갈라파고스섬에서 확인된 갈라파고스땅거북은 총 15종인데, 이 중 3종은 이미 멸종한 것으로 알려졌다.

<연합>