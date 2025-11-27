찜질스파 뒤 먹는 라면 맛은…‘오뚜기 라면랜드’ 오픈

오뚜기, 센텀시티 스파랜드에 이색 공간 운영

오뚜기 봉지라면 20여종 제공, 내·외국인 겨냥

오뚜기는 조선호텔앤리조트가 운영하는 부산의 대표 찜질스파인 ‘센텀 스파랜드’와 협업해 이색 체험 공간인 ‘오뚜기 라면랜드’를 선보인다고 27일 밝혔다.

‘오뚜기 라면랜드’ 현장. 오뚜기 제공

이번 협업은 K-라면 문화를 스파랜드의 인기 체험 콘텐츠와 접목, 내·외국인 방문객 모두에게 새로운 K-푸드와 K-라이프스타일 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

오뚜기 라면랜드는 한국 여행에서 필수로 꼽히는 ‘찜질스파’와 ‘라면’ 조합을 한 공간에서 즐길 수 있는 이색 체험형 공간이다. 실제로 스파랜드 방문객 중 약 50%가 외국인일 만큼 부산을 찾는 관광객 사이에서 찜질스파 체험에 대한 관심도 높아지고 있는 가운데, 방문객들이 스파랜드에서 휴식을 즐긴 뒤 오뚜기의 다양한 라면을 직접 맛보며 한국식 라면 문화를 직접 경험할 수 있다.

현장에서는 오뚜기 대표 라면 ‘진라면’을 비롯해 20여 종의 다양한 라면을 만나볼 수 있다. 방문객들은 스파랜드에서 휴식을 즐긴 뒤 다양한 오뚜기 라면을 직접 맛보며 K-라면 문화를 경험할 수 있으며, 공간 곳곳에서 브랜드 콘셉트를 체험하고 이를 SNS로 공유할 수 있도록 구성했다.

‘오뚜기 라면랜드’는 지난 25일부터 운영 중이며, 상세 정보는 오뚜기 및 스파랜드 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.

오뚜기 관계자는 “오뚜기 라면랜드는 라면과 K-힐링공간인 스파랜드와의 새로운 공간 창출로 외국인 관광객들에게 한국의 라이프스타일을 직접 느끼게 할 최고의 경험”이라며 “대한민국을 대표하는 라면과 부산의 스파 문화가 만나는 만큼 글로벌 핫플레이스로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.