이순재 영결식…정보석 사회·하지원 추모사

배우 이순재(91) 영결식이 27일 엄수된다.

26일 한국방송대중예술인단체연합회에 따르면, 고인 영결식은 27일 오전 5시30분 서울아산병원 장례식장 1층에서 진행한다. 배우 정보석이 사회를 맡고, 김영철과 하지원이 추모사를 낭독한다. 이 외에도 많은 배우들이 고인 마지막 가는 길을 배웅할 예정이다. 발인은 같은 날 오전 6시20분이며, 장지는 경기 이천 에덴낙원이다.

이순재는 25일 새벽 세상을 떠났다. 지난해 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 KBS 2TV '개소리'에 출연했으나, 10월 건강 문제로 활동을 중단한 상태였다. 개소리로 연기대상을 수상, 역대 최고령 수상자가 됐다.

애도 물결이 이어지고 있다. 가수 겸 배우 이승기, 배우 최수종·하희라 부부, 송승헌, 김영옥, 김영철, 정보석, 이한위, 윤다훈, 박상원, 유동근, 최현욱, 이무생, 줄리엔강, 가수 이용, 바다, MC 박경림, 한복 디자이너 박술녀 등이 조문했다. 전날 최휘영 문화체육관광부 장관은 유족에게 금관문화훈장을 전달했다.

<뉴시스>