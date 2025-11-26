[속보] 내년 수도권 공공택지서 2만9000가구 분양… “판교급 신도시 하나 더”

서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 한강변 아파트 단지. 뉴스1

내년 수도권(서울·경기·인천) 공공택지에서 총 2만9천가구 규모의 공공분양 물량이 순차적으로 공급된다.

국토교통부는 26일 LH·SH·GH·iH 등 4개 공공기관이 내년 3월부터 연말까지 이 같은 규모의 공공분양주택을 대거 풀 계획이라고 밝혔다. 이는 정부가 지난 9·7 공급대책에서 제시한 수치(2만7000가구)보다 2000가구 증가한 것이다.

최근 5년간(2021∼2025년) 수도권 평균 분양량(1만2천가구)의 2.3배 수준이며, 올해 공급 물량(2만2천가구)보다 32.2% 늘었다. 국토부는 “판교급 신도시 1개를 새로 짓는 규모”라고 설명했다.

지역별 공급은 ▲서울 1300가구 ▲인천 3600가구 ▲경기 2만3800가구다.

3기 신도시는 고양창릉 3881가구, 남양주왕숙 1868가구, 인천계양 1290가구 등이 포함된다.

2기 신도시는 평택고덕 5134가구, 광교 600가구, 화성동탄2 473가구가 공급된다.

중소택지에서는 고덕강일 1305가구, 검암역세권 1190가구, 구리갈매역세권 287가구 등이 나온다.

올해 남은 기간에도 5100가구가 수도권에서 추가 분양된다. 이달 중에는 남양주왕숙(881가구), 군포대야미(1003가구) 공급이 예정돼 있다.

국토부는 아울러 비주택 용지 용도 전환을 통한 ‘공공택지 재구조화’ 작업도 본격화했다고 밝혔다. LH는 우선 추진 물량(1만5000가구) 중 4100가구(28%)에 대한 용도 조정안을 국토부에 제출했다.

조정 대상지는 ▲남양주왕숙 455가구 ▲파주운정3 3200가구 ▲수원당수 490가구이며, 수원당수는 내년 중 착공에 들어갈 예정이다.

국토부 김배성 공공주택추진단장은 “유휴 부지를 주택 용지로 전환해 공급하는 작업은 매우 의미 있다”고 말했다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “이번 2만9000호 공급계획은 공급 부족 우려 속에서 정부의 지속적 공급 의지를 확인시켜 대기 수요 심리를 안정시키는 효과가 기대된다”며 “다만 서울 도심 공급이 제한적인 만큼 유휴부지 활용과 정비사업 규제 완화 등 추가 공급 확대책이 병행돼야 한다”라고 말했다.