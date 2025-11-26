미추홀구, 인천시 특색 가로수길 평가 최우수기관 종합 1위

인천시의 ‘2025년 특색 가로수길 평가’에서 미추홀구가 종합 1위를 차지했다. 가장 두드러진 성과로 ‘경원대로 특색 가로수길’ 관리가 꼽혔다. 구에서 별도 예산을 들이지 않고, 관리 체계를 지도·정비한 결과라는 점에서 그 의미가 크다.

26일 미추홀구에 따르면 이번 평가는 관내 10개 군·구를 대상으로 가로수 관리 수준과 경관 조성 실적을 전반적으로 살펴본 것이다. 미추홀구는 주변 환경과의 조화, 유지관리 체계 등 전체 항목에서 높은 점수를 받았다.

구는 한국전력공사 제물포지사와 협업해 강전지를 지양하고, 원형 전지 방식의 가지치기가 정착될 수 있도록 했다. 또한 다년간 진행된 가로수 관련 회의를 통해 수고·수관폭·지하고 같은 생육 요소를 표준화한 게 좋은 평가로 이어졌다.

아울러 보행환경 개선을 위한 띠녹지 정비, 노후 시설물 제거, 플랜터 설치 등도 경관 향상에 크게 기여했다. 특히 인천고 학생들의 주요 통학로인 경원대로는 안전성과 쾌적성을 동시 향상시켰다는 평가다.

이영훈 미추홀구청장은 “기존 가로수를 섬세히 관리하고 지도해 온 노력이 우수한 평가로 나타났다”며 “앞으로도 효율적인 시스템을 한층 강화하면서 주민과 학생 중심의 보행여건을 지속적으로 개선할 것”이라고 말했다.