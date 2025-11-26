고창 선운산유스호스텔 주변 환경 정비…휴양·체험 기능 강화

전북 고창군은 선운산유스호스텔이 주변 시설 전면 재정비를 통해 방문객 편의와 공간 활용성을 높였다고 26일 밝혔다. 노후화된 운동장과 조경, 휴게시설 등을 재정비해 쾌적한 힐링 공간으로 조성했다.

다목적 운동장의 경우 기존 낙은 시설을 철거한 뒤 평탄·배수 구조를 개선하고, 안전 바닥재를 적용해 족구·농구 등 다양한 야외 활동이 가능하도록 손봤다. 무성하게 자란 수목을 정리해 시야를 확보하고 주변 경관을 개선했으며, 야외 공연장에는 가벽과 데크 쉼터를 새로 설치했다. 유스호스텔 안내 간판을 배치해 시설 접근성과 편의를 높였다.

계절 경관 개선도 이뤄졌다. 생육이 불량한 향나무를 제거하고 산철쭉을 심어 봄철 꽃 경관과 포토존 기능을 갖췄다. 운동장과 유스호스텔을 연결하는 계단 3곳은 재시공해 이용 동선을 정비하고, 야외 운동 기구와 벤치를 추가로 설치해 휴식과 여가 공간을 확충했다. 낡은 공중화장실 외벽도 새로 단장했다.

고창군 관계자는 “이번 정비로 가족·청년층 방문객 증가 등 지역 관광 활성화 효과를 기대한다”며 “향후 유스호스텔 내부 리모델링과 청소년·가족 대상 프로그램을 개발해 선운산 일대를 대표 휴양지로 육성할 계획”이라고 말했다.