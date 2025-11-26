원주시 공무원노조 “상수원 문제는 상생 과제… 감정적 압박은 답 아니다”

횡성군민들이 오는 28일 원주시청 앞에서 원주 상수원보호구역 해제를 요구하는 집회를 개최할 예정인 가운데 원주시청 공무원노동조합이 우려를 표명했다.

원주시청 공무원노조는 26일 입장문을 내고 "원주 상수원보호구역 해제 횡성군 대책위원회(이하 대책위)가 28일 오전 10시 원주시청 앞에서 횡성군민 총궐기대회를 예고했다. 민주사회에서 공론의 장은 늘 열려 있는 것이니 어떤 주장을 펼치든 그 소리에 귀 기울이는 것이 기본이겠으나, 이번 대책위의 궐기대회 추진은 다소 이상하고 조금 우려되는 부분이 있어 시 노조의 입장을 밝히고자 한다"고 운을 뗐다.

원주시청 공무원노조 현판. 시 노조 제공

시 노조는 왜 원주시청 앞에서 궐기대회를 열려고 하는지 의문이라고 지적했다. 시 노조는 "상수원보호구역은 국가가 지정·관리하는 법정 제도로, 유지·해제 여부 또한 중앙정부의 정책·법령·환경 기준에 따라 결정된다"며 "원주시는 그 결정에 따라 원주시민이 사용할 물을 깨끗이 관리하는 일을 하고 있다"고 짚었다.

이어 "대책위가 원주 상수원보호구역 해제를 바란다면서 환경부가 아닌 원주시청 앞에서 궐기대회를 하는 것은 이상하다"며 "심지어 상수원보호구역 해제는 원주 시민의 식수 공급에 불리한 결정이다. 그 결정을 촉구하면서 원주의 상징과도 같은 원주시청 앞에서 궐기대회를 하는 것이 과연 이 문제를 풀어가는 최선의 방식인지 이해하기 어렵다"고 의문을 표했다.

시 노조는 원주시민들 식수원인 원주정수장 원수가 4급이라는 대책위 주장에 대해서 반박했다. 시 노조는 "조금 우려되는 부분은 신문광고를 통해 예고된 대책위의 주장"이라며 "현재 원주시민이 공급받는 식수의 취수원은 원주정수장과 송전정수장 두 곳이다. 대책위는 상수원보호구역 해제를 바라며 원주정수장의 원수가 공업용수에나 적합한 4급수라 주장한다"고 설명했다.

그러면서 "관련부서를 통해 사실을 확인한 결과, 원주정수장 원수는 흐르는 물의 특성상 대장균 검출량이 4급수에 해당하는 수치가 나올 때가 있지만 대장균의 경우 살균을 통해 100% 사멸되며 이렇게 생산된 물은 먹는 물 기준에 적합한 것으로 판단된다"며 "원주정수장 원수가 산소포화량 기준으로는 1급수에 해당한다고 봤을 때 대책위의 주장은 사실을 주장에 맞게 편집한 것에 가까우며 이는 원주시민들에게 양질의 식수를 공급해온 원주시의 행정 신뢰도를 깎아내리는 주장이라 주의해야 할 것"이라고 강조했다.

시 노조는 "대책위는 상수원오염원으로 공장폐수와 농축산 폐수를 지목했다. 공장과 축산농가는 원주에만 있는 것이 아니"라며 "그럼에도 이러한 주장을 하는 것은 자칫 지역간의 갈등, 축산농가와 그 외 주민 간의 갈등을 부추기는 것이라 우려된다"고 말했다.

이어 "물론 대책위의 궐기대회가 지역 주민들의 해묵은 염원을 풀어내고자하는 노력임을 이해하며 그 안에 다른 의도가 있다고 생각하지 않는다"면서도 "하지만 때로 사회적 의사 표현은 실제 행위자가 마음에 품은 의도보다 외부로 표현되는 행위가 더 중요할 때가 있다는 것을 감안할 때 대책위의 궐기대회 추진 방법과 그 주장들은 위와 같은 이유로 아쉬운 것이 사실"이라고 덧붙였다.

시 노조는 "상수원보호구역 해제와 관련된 문제가 지역 간의 갈등이 아닌 상생의 관계를 지켜야한다고 믿는다"며 "이웃 지역 간 갈등과 대립을 조장하는 방식의 문제 제기는 도움 되지 않으며, 지역을 가르는 문제가 아니라 상류와 하류가 함께 책임을 나누고 해법을 찾는 공동 과제다. 감정적 압박이나 특정 지역을 향한 비난이 아닌 합리적이고 품격 있는 논의가 필요할 것"이라고 조언했다.

그러면서 "깨끗한 물을 안정적으로 공급받는 일은 삶의 질을 유지하는데 매우 기초적인 요소다. 원주시 공무원들은 그 일의 중요성을 알고 있으며 지난 수십년간 원주시민들에게 양질의 물을 중단없이 제공해 왔다는 자부심을 가지고 있다"며 "이번 횡성군민 궐기대회가 제기하는 문제와 별개로 앞으로도 원주시민들에게 깨끗한 물을 제공하는 것을 최우선 과제로 임할 것"이라고 강조했다.