“협력사 ESG 경영 지원”… 1조 규모 펀드 조성 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

지난 10월21일 서울 강남구 코엑스에서 개최된 ‘삼성 스마트공장 지원사업 10주년 기념행사’에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 삼성전자 제공

삼성은 ‘함께가요 미래로! Enabling People’이라는 비전 아래 상생협력의 사회공헌 활동을 펼치고 있다.



삼성전자는 지난해 금융감독원, 5대 금융지주와 함께 국내 협력회사의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 지원하는 1조원 규모 ‘협력회사 ESG 펀드’를 조성했다. 삼성이 1조원을 5대 은행에 예치하고, 중소?중견 협력회사들은 예치이자 및 감면금리를 활용하여 무이자 대출을 받는 방식이다.



협력회사는 사업장 환경?안전 개선, 에너지 사용 저감 등 ESG 투자 계획을 수립해 대출을 신청하면 삼성전자와 은행은 자금 목적이 ESG 목적에 적합한지 심사해 지원하게 된다. 심사 결과에 따라 업체당 최대 20억원 한도 내에서 필요 자금을 최장 3년간 무이자로 대출받을 수 있고, 최초 대출 이후 1년 단위로 최대 2회까지 연장 신청이 가능하다.



삼성전자는 협력사 혁신을 위해 기술, 제조·품질, 원가 경쟁력 등 다방면으로 지원하고 있다.



협력사의 미래 성장 동력 발굴을 지원하기 위해 2009년부터 국내 대학·연구기관이 보유한 기술을 소개하는 기술설명회를 개최하고 있고, 삼성전자가 보유한 특허를 미거래 중소기업까지 개방해 2300여건을 무상 양도했다.



2013년부터는 중소벤처기업부와 함께 ‘공동투자형 기술개발사업’에 기금을 출연해 약 200억원을 지원했고, 2022년 신규 펀드 300억원을 추가 조성해 5년간 차세대 기술과 ESG 기술 확보 등을 지원 중이다.



또 전문인력으로 구성된 상생협력아카데미 컨설팅센터를 통해 협력사의 제조, 품질 등 다양한 현안 발굴 및 개선 활동을 지원 중이다. 삼성전자가 다년간 축적한 혁신 사례를 2000여개 협력사에 무상으로 전수해 원가 경쟁력 향상 등에 기여하고 있다.



2013년에 설립된 삼성전자 상생협력아카데미는 협력사 맞춤형 인력 양성 프로그램도 운영한다. 상생협력아카데미는 △신입사원 입문교육 △미래경영자 △제조·품질·구매·영업 직무교육 등 삼성 임직원 교육과정에 준하는 다양한 교육프로그램을 협력사 임직원 20만명 대상으로 진행해왔다. 또 △삼성 협력사 채용박람회 △협력사 온라인 채용관 등을 통해 약 7500명의 인재 채용을 지원했다.



삼성전자는 2015년부턴 열악한 중소기업의 제조혁신을 위해 맞춤형 스마트공장 구축을 지원했다. 2018년부터는 중기부·중소기업중앙회와 협력해 삼성전자와의 거래 여부와 상관없이 지원이 필요한 모든 중소·중견기업을 대상으로 확대해 운영하고 있다.



수십 년의 제조·품질 노하우를 보유한 삼성의 전문가 170명이 현장에 직접 상주하며 제조현장 혁신, 인력 양성, 판로 개척, ESG 지원, 사후 관리 등을 종합 지원하고 있다. 이를 통해 삼성전자는 10년간 전국 중소기업 약 3400곳에 스마트공장 구축을 지원했다.



2023년부터는 데이터 기술을 활용해 중소기업 제조현장을 지능형 공장으로 고도화하고, 인구감소 지역의 중소기업을 우선 지원 대상으로 선정하며 중소기업의 지속가능경영(ESG) 경쟁력을 높이는 ‘스마트공장 3.0’ 사업을 지원하고 있다.



특히 올해부턴 중기부·농림축산식품부와 농어촌지역 K푸드 스마트공장을 육성하고 지자체와 함께 기초형 스마트공장을 지원하는 등 지역균형 발전을 도모하고 있다.