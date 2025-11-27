주거 서비스 향상 AI·로보틱스 도입 앞장 [상생경영 특집]

삼성물산 건설부문

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

삼성물산 건설부문은 건설 현장의 생산성과 안전성을 높이고, 주거 서비스 향상을 위해 인공지능(AI)과 로보틱스 기술 도입에 힘쓰고 있다.



삼성물산 건설부문은 지난 9월 반포3주구 재건축 현장에서 ‘래미안 로봇 위크 2025’를 개최하고 자율주행 지게차(사진), 자재 이동 로봇, 청소 로봇, 살수용 드론, 웨어러블 로봇 등 AI 기반의 스마트건설 기술을 공개했다. 삼성물산은 앞으로도 건설 현장에 최적화한 특화 로봇을 개발해 생산성 개선과 근로자 안전 위험을 제거하고, 수행 중인 국내외 현장에 반복 실증을 통해 완성도를 높여 나간다는 계획이다.



AI 솔루션 기반의 외국인 근로자 안전교육을 바탕으로 건설 현장의 언어 장벽 해소와 사고를 예방하는 노력도 하고 있다. 삼성물산은 지난 4월 오픈이노베이션 프로그램 ‘2025 퓨처스케이프’에서 선정한 언어교환 플랫폼 전문 기업 ‘하이로컬’과 함께 언어 장벽을 해소하는 실증사업을 했다. 수행 중인 현장 협력사 소속 외국인 근로자를 대상으로 AI 다국어 번역(40개국 지원), 실시간 이미지 번역, 중대 재해 예방 안전교육 AI 튜터 기능 등을 제공하는 AI 솔루션 안전교육 실증사업을 완료했다.



삼성물산은 생성형 AI·IT 기술 등 다양한 솔루션을 통합한 플랫폼 사업에도 노력하고 있다. 2023년 8월 출시한 홈 플랫폼 ‘홈닉’은 아파트 생활의 새로운 표준으로 자리 잡았다.