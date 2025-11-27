“소상공인 마케팅 지원”… 지역 활성화 이끈다 [상생경영 특집]

SK브로드밴드

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

SK브로드밴드 자회사 홈앤서비스의 직원들이 구형 근무복으로 만든 에코백을 소개하고 있다. SK브로드밴드 제공

SK브로드밴드는 내수 부진에 따른 경기 침체로 어려워하는 지역 소공인들을 위한 마케팅을 지원하며 지역 경제 활성화에 동참하고 있다.

SK브로드밴드는 지역 소공인에게 TV 광고를 지원하기 위해 ‘B tv 우리동네광고’ 서비스를 소공인특화지원센터와 연계해 제공하고 있다. B tv 우리동네광고는 골목상권, 소상공인 등 지역 사업자가 B tv에 광고를 손쉽게 넣도록 지원하는 플랫폼이다. 기존 대·중견 기업 위주의 방송 광고 시장을 지역 사업자들에게 연결, 골목상권에 활력을 불어넣고 사회적 가치를 제고하는 게 목표다.

소공인은 상시근로자 10인 미만의 제조업·서비스업 사업체다. 기술이나 품질에는 강점이 있지만 판로 개척과 마케팅 역량이 부족해 성장하는 데 어려움을 겪는 사례가 많다. 이들을 지원하기 위해 전국 40여곳에 마련된 소공인특화지원센터는 전문 인력 배치, 맞춤형 컨설팅, 장비 지원, 역량 강화 교육 등 서비스를 제공하고 있지만 홍보 예산과 인력 제약으로 한계가 많다고 한다.

이에 SK브로드밴드는 올해 대전·충청 지역 소공인특화지원센터와 업무협약(MOU)을 체결하고 B tv 우리동네광고 플랫폼을 통해 소공인의 광고 영상 제작과 TV 송출을 지원하고 있다. B tv 우리동네광고는 지역별, 연령, 관심사 등 정교한 타기팅이 가능해 짧은 시간에 효과적인 마케팅이 가능하다.

대전 오정(기타기계장비제조), 대전 덕암(금속가공), 공주(섬유제조) 소공인특화지원센터 등은 B tv 우리동네광고를 통해 해당 지역 영세 제조업체의 맞춤형 광고를 송출했고, 브랜드 인지도와 판로 확장에서 성과를 거뒀다. 대전 오정에 있는 기타기계장비제조 소공인센터의 김성근 센터장은 “소공인의 제품을 다양한 고객층에게 효과적으로 알릴 수 있어 영업에 큰 도움이 됐다”고 말했다.

SK브로드밴드는 앞으로 B tv 우리동네광고의 지역 타기팅, 저렴한 비용, 쉽고 빠른 광고 제작·송출 등 장점을 바탕으로 지원 범위를 단계적으로 확대하고 상생 모델을 이어갈 방침이다. SK브로드밴드 관계자는 “B tv 우리동네광고가 지역 소공인의 성장과 경쟁력 강화에 실질적으로 기여할 수 있도록 지원을 계속해 나가겠다”며 “앞으로도 소상공인들이 힘을 낼 수 있게 다각도로 노력하는 한편, 지역사회를 위한 다양한 상생 프로그램도 지속해서 강화할 것”이라고 말했다.

SK브로드밴드 자회사 홈앤서비스는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 일환으로 구형 근무복을 재활용해 에코백으로 만들었다. 폐기를 앞둔 근무복 일부를 수거해 실용성과 디자인을 겸비한 에코백으로 만든 게 특징이다. 버려지는 자원을 줄이고 구성원과 지속가능한 가치를 창출한다는 목표에서 시행됐다. 에코백은 구성원들이 실제 업무에 쓸 수 있게 문서나 노트북 등을 담을 수 있게 제작됐다.

홈앤서비스는 이번 프로젝트를 통해 구성원들이 자원 순환의 가치를 체감하고, 일상 속에서 ESG를 실천할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 최봉길 홈앤서비스 대표는 “이번 프로젝트는 폐근무복을 재활용해 실용적인 디자인과 접목한 ESG 실천 사례”라며 “앞으로도 다양한 친환경 활동을 통해 지속 가능한 경영을 실천해 나갈 계획”이라고 말했다.