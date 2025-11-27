중진공과 협업 中企 해외시장 진출 지원 [상생경영 특집]

CJ올리브영

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

지난 13일 올리브영과 중소벤처기업진흥공단이 진행한 올리브영 글로벌 라이브 커머스 캡처 화면. CJ올리브영 제공

CJ올리브영은 글로벌 K뷰티 수요가 확대되는 가운데 경쟁력을 갖춘 중소기업의 해외 시장 진출을 돕기 위해 중소벤처기업진흥공단(중진공)과의 협업을 확대하고 있다.



올리브영은 지난 13일 서울 용산구 본사 ‘올영 스튜디오’에서 중진공이 선정한 K뷰티 브랜드 20종의 대표 상품을 선보이는 글로벌 라이브 방송을 진행했다. 미국·캐나다 등 북미 고객을 주요 타깃으로 삼아 현지시간 기준 오후 6시에 맞춰 편성했다. 해당 방송은 전 세계 주요 국가에서 이용할 수 있는 역직구 플랫폼 ‘올리브영 글로벌몰’을 통해 송출됐다.



방송 시간대 주문액은 전일 같은 시간 대비 153% 뛰었고, 방송 당일 전체 주문액은 전일 대비 2배 이상 늘어났다. 특히 방송에서 소개된 상품은 전일 대비 매출이 다섯 배 이상 오르며 홍보 효과를 입증했다. 이번 방송은 올리브영과 중진공이 공동으로 운영하는 ‘글로벌 판매 지원 사업’의 하나로 마련됐다. 사업을 시작한 2022년부터 2024년까지 3년간 총 403개 브랜드가 참여해 670억원 이상의 판매 성과를 달성했다.



올리브영은 사업에 참가하는 기업에 2019년부터 축적해 온 글로벌몰 운영 경험과 336만명에 달하는 글로벌몰 회원으로 축적된 구매 데이터 분석을 통해 참여 기업에 최적화된 마케팅 전략을 제공한다. 또 인플루언서와의 협업, 콘텐츠 제작 등을 지원해 입점 브랜드의 해외 시장 안착을 지원한다.



한편 올리브영은 K뷰티에 대한 세계적인 관심이 높아지고 있다는 점을 반영해 입점 브랜드의 글로벌 접점 확대에도 속도를 내고 있다. 국내에서는 외국인 관광객 비중이 높은 매장을 중심으로 한 ‘글로벌 관광상권’을 특별 관리하며 전자라벨을 비롯해 매장 내 안내 서비스, 결제 공간에 이르기까지 다양한 접점에서 외국어 표기를 강화하고 있다.