‘K-컬처’ 앞세워 글로벌 관광 수요 흡수 [상생경영 특집]

DL그룹

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

글래드 여의도 전경. DL그룹 제공

DL그룹의 호텔 브랜드 ‘글래드(GLAD)’는 지리적 강점을 내세운 ‘K-컬처 베이스캠프’ 전략으로 최근 늘어난 글로벌 관광 수요를 흡수하고 있다.



DL에 따르면 글래드호텔은 올해 3분기 기준 매출 275억원, 영업이익 94억원을 기록했다. 분기 기준 사상 최대 실적으로, 서울 여의도·코엑스·마포 등 전 지점이 실적 개선세를 보이며 시장 기대치를 웃돌았다.



글래드 여의도는 내·외국인 비즈니스 출장자와 외국인 관광객, 내국인 호캉스 수요까지 두루 흡수하며 경쟁력을 키우고 있다. 여의도라는 입지 특성상 금융기관, 대기업, 공무원 등의 출장부터 포럼 및 행사로 인해 ‘예약 전쟁’이 벌어질 정도인 것으로 전해졌다. 여의도 벚꽃 축제와 불꽃 축제, 크리스마스 등 시즌성 이벤트와 함께 최근 여의도로 확대된 K팝 공연 수요까지 흡수하며 실적 개선이 이어지고 있다.



삼성역 중심에 있는 글래드 강남 코엑스센터도 강남권 마이스(MICE) 비즈니스 출장과 외국인 관광 수요 증가에 따라 호실적을 이어가고 있다. 또 ‘K팝 중심지’ 강남의 상징성을 바탕으로 기존 마이스 수요뿐 아니라 신규 공연 패키지 등 새로운 K컬처 수요까지 불러모으고 있다. 정부의 마이스 산업 활성화 계획에 따른 추가적인 실적 개선과 함께 잠실 마이스, 삼성역 복합환승센터 개발 등에 따른 입지 가치 상승도 주목된다.



글래드 마포 역시 ‘K컬처 성지순례’ 최전선에 있는 입지로 만실 효과를 누리며 외국인들 사이에서 인기몰이 중이다. 특히 ‘올다무’(올리브영·다이소·무신사)와 카페 등 핫플레이스 성지순례를 위한 홍대 권역 거점으로 활용될 뿐 아니라, 샤오홍슈 등 중국 Z세대 플랫폼에 인증 성지로 등극하는 등 2030 싼커(중국인 개별관람객) 여성들 사이에서 큰 주목을 받고 있다.