사랑나눔 21년, 역대 최대 모금 [상생경영 특집]

석교상사

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

지난 17일 경기 양평 더스타휴에서 진행된 ‘제18회 사랑 나눔 골프대회’ 참가자들이 손을 흔들며 기념사진을 촬영하고 있다. 석교상사 제공

브리지스톤골프 수입 총판업체인 석교상사가 지난 17일 경기도 양평 더스타휴에서 ‘제18회 사랑 나눔 골프 대회’를 개최했다. 이번 자선 골프 대회에서는 역대 최고 모금액인 2억5510만원을 기록했다. 박현경, 이예원, 지한솔, 신다인, 전예성, 최진호, 정한밀 프로 등 팀 브리지스톤 1부 투어 선수들과 석교상사와 오랜 인연을 맺어온 서희경, 허윤경 프로 등이 참석했다.



석교상사는 ‘사랑은 나눌수록 커진다’는 취지로 2005년부터 자선 골프대회를 개최해 오고 있다. 사랑 나눔 골프대회는 참가비를 포함해 석교상사 임직원, 소속 프로, 연예인, 참가자들이 모금한 전액을 기부한다. 올해 모금액을 더해 누적 모금액은 23억7000만원을 넘어섰다.



사랑나눔 골프대회는 석교상사가 약 2억원에 달하는 운영비를 매년 부담한다. 참가비를 포함한 모금액은 전부 도움이 필요한 곳에 기부한다. 또한 대회의 기획부터 운영까지 석교상사 임직원들이 진행한다. 올해도 환송부터 홀 이벤트, 푸드트럭을 임직원들이 직접 운영했다.



지난해 골프대회에서 모인 기부금은 무료 병원인 요셉의원 성가복지병원 등에 전달됐다. 아동 복지 시설 선덕원을 통해 만 19세 이후 보호가 종료돼 준비 없이 시설을 떠난 자립 준비 청년들이 자리 잡을 수 있도록 직업교육비도 후원했다.



석교상사 관계자는 “모인 기부금은 도움이 꼭 필요한 곳에 전달하고, 기부 이후에도 투명하게 관리할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.