UN청소년환경총회 웰컴키트 후원 [상생경영 특집]

KGC인삼공사

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

2025 UN청소년환경총회 정관장 후원품. KGC인삼공사 제공

정관장은 환경단체 에코나우가 유엔환경계획(UNEP), 유엔협회세계연맹(WFUNA)과 공동 주최하는 ‘2025 UN청소년환경총회’에 홍삼정 등 5000만원 상당을 후원했다.



정관장은 11월15일부터 이틀간 경기 성남시에서 열린 UN청소년환경총회 청년 의장단과 청소년 대표단 등 참가자에게 제공되는 웰컴키트에 ‘홍삼정 에디션’과 ‘홍삼정 마일드스틱’ 제품을 지원했다. 기부금도 전달해 청소년 대표들의 총회 활동을 후원했다.



이번 청소년환경총회에 모인 청소년들은 기후위기와 플라스틱 오염 종식의 해결 방안 등을 모의 유엔 방식으로 논의했다.



홍삼정은 정관장을 대표하는 건강기능식품으로 식품의약품안전처로부터 면역력 증진·혈액 흐름 개선·피로 개선·항산화·기억력 개선 기능성을 인정받았다. 100% 계약 재배를 통해 씨를 뿌리기 전부터 2년간 땅을 관리하고, 6년간 길러 만든 엄선된 홍삼만을 담는다.



정관장은 플라스틱 사용 절감을 위해 홍삼정 제품 스푼 재질을 스테인리스로 바꿨다. 새 스푼은 고점도 홍삼 농축액 물성에 최적화된 디자인으로 1g부터 5g까지 계량이 가능하다. 농축액 전용 스푼은 네이버 정관장 브랜드스토어에서 개별 구매할 수 있다. 이달부턴 홍삼정과 홍삼정 마스터클래스를 비롯한 홍삼 농축액·천녹정 제품류 구매 시 동봉됐던 스푼도 제공하지 않는다. 정관장 가맹점과 직영점, 백화점 등 일부 채널에서 제품을 구매한 멤버스 회원에게만 별도의 신규 스푼이 한시적으로 제공된다.