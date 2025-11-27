소상공인 응원 프로젝트 진정성 돋보여 [상생경영 특집]

KB국민카드

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

KB국민카드가 유튜브에 공개한 ‘KB이숍우화’ 시리즈 중 ‘요술 과자점’의 장면. KB국민카드 제공

KB국민카드가 소상공인 응원 프로젝트의 일환으로 공개한 ‘KB이숍우화’ 시리즈 영상이 시청자들의 공감을 이끌어내며 누적 유튜브 조회수 1000만회를 돌파했다고 26일 밝혔다.



‘KB이숍우화’ 시리즈는 교훈적 이야기를 담은 이솝우화에서 이름을 따와 ‘이 숍(Shop·가게)’에 숨겨진 사연을 소개한다는 의미가 담겨 있다. 실제 소상공인의 따뜻한 사연을 애니메이션과 인공지능(AI) 기반 뮤직비디오로 풀어낸 시리즈다.



시리즈는 올해 7월 공개된 티저 영상 ‘사장님의 보석함’(400만회)을 시작으로 본편인 1화 ‘수수께끼 안경원’(287만회), 2화 ‘요술 과자점’(316만회)까지 연이어 화제를 모았다. 26일 기준 영상 3개의 누적 조회수가 1000만회를 넘긴 것이다.



이들 영상은 실제 고객들이 소상공인에게 전한 감사 메시지와 사연을 동화적인 영상미와 감성적인 음악으로 풀어내 시청자들의 공감을 이끌어냈다는 평가를 받았다. 시청자들은 소상공인에 대한 응원뿐 아니라 “전통시장을 자주 찾겠다”, “작은 손글씨가 큰 감동을 준다”는 등의 긍정적인 반응을 보냈다.



KB국민카드가 서울 강북구에 있는 수유전통시장을 배경으로 소상공인들의 모습을 담아낸 ‘힘내라 국민’ 영상 역시 조회수 50만회를 넘기며 호응을 얻고 있다.



KB국민카드 관계자는 “지속적인 조회수 증가는 소상공인을 응원하는 진정성이 국민의 마음에 닿은 결과”라며 “앞으로도 국민의 행복을 함께 키워가는 동반자로서 다양한 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.