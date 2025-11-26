종로구 “광화문스퀘어, 2026년 완성 원년…붉은악마 응원전 연다” [지금 우리 동네는]

서울 종로구는 전날 구청 기획상황실에서 ‘광화문스퀘어 옥외광고물 자유표시구역 민관합동협의회’ 하반기 정기회의를 열고, 2025년 성과를 점검하는 한편 2026년 광화문스퀘어의 완성을 위한 사업계획을 논의했다고 26일 밝혔다.



행정안전부 지정 자유표시구역(2기) 사업인 광화문스퀘어 프로젝트는 광화문광장과 세종대로 일대 약 22만 1815㎡에 걸쳐 2024년 1월부터 2033년 12월까지 추진한다. 뉴욕 타임스스퀘어를 넘어서는 ‘대한민국 대표 미디어 랜드마크’ 조성을 목표로 종로구와 서울시, 행정안전부 등 공공기관과 구역 내 건물주, 광고·법률·회계 전문가가 함께하는 민관합동협의회가 사업을 주도하고 있다.

종로구 제공.

올해는 코리아나호텔, KT WEST, 동아일보, 세광빌딩 등 4곳의 핵심 거점 건물에 전광판 설치를 완료했다. 내년은 광화문스퀘어 완성의 원년이 될 전망이다. 9개 건물에 전광판을 순차적으로 추가 설치해 미디어 인프라를 완성하고, 광화문스퀘어 미디어 플랫폼(GMP) 시범 운영에 돌입한다.

종로구는 이외에도 대한민국 고유의 문화·콘텐츠를 담아내기 위한 민관 초청 강연회와 미디어 투어, 붉은악마 응원전 이벤트 등 다양한 행사를 계획 중이다. 구는 광화문스퀘어를 ‘전 세계인이 찾는 도심형 미디어아트 갤러리’로 구현한다는 계획이다.

정문헌 구청장은 “이제 주요 인프라가 어느 정도 갖춰진 만큼, 내년에는 광화문스퀘어를 중심으로 K컬처 에너지가 크게 확산될 것”이라며 “광화문광장만의 차별화된 매력을 살려 월드컵 붉은악마 응원 이벤트 등을 열고, 세계인의 관심을 끄는 미디어 플랫폼으로 만들기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.