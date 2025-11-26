[인사] 삼성증권 외

삼성증권 ◆부사장 승진 △양완모 ◆상무 승진 △오선미 장효선 조제영 최화성

삼성카드 ◆상무 승진 △고항진 김군호 지승권

삼성자산운용 ◆부사장 승진 △김두남

삼성글로벌리서치 ◆부사장 승진 △배노조 ◆상무 승진 △강도혁 김상지 안신현 정대선

DB자산운용 ◆임원 승진 <담당> △LDI운용1본부장 김태인 △기관영업본부장 김정래 ◆보임·이동 △FI운용부문장 오종록 △투자솔루션부문장 이정두 △대체투자부문장 이주수 △시너지센터장 송정국

DB증권 ◆임원 승진 <담당> △전략투자본부장 김현구 △영업기획본부장 유승우 △WM전략본부장 최성호

DB캐피탈 ◆임원 승진 <담당> △경영관리본부장 신동주

DB저축은행 ◆임원 승진 <담당> △경영전략본부장 김호성

HDC그룹 ◆대표이사 선임 △통영에코파워 김영한 △HDC현대PCE 김상균 △부산컨테이너터미널 이종원 △HDC랩스 대표이사 직무대행 최선영 ◆상무 승진 △양승철 조흥봉 이정은 ◆상무보 승진 △김용주 정원선 맹은주 문성준 이상영 박병우 류홍우 김지환 최승원 ◆상무 승진 △김상균 ◆상무보 승진 △신은섭 <호텔HDC> ◆상무보 승진 △김태훈 ◆이사 승진 △김윤호

롯데그룹 ◆대표이사·단위조직장 승진 △롯데쇼핑 마트사업부 대표이사·롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사(내정) 사장 차우철 △롯데지주 HR혁신실장 사장 박두환 △롯데쇼핑 백화점사업부 대표이사(내정) 부사장 정현석 △롯데홈쇼핑 대표이사 부사장 김재겸 △롯데건설 대표이사(내정) 부사장 오일근 △캐논코리아 대표이사 부사장 박정우 △롯데지알에스 대표이사(내정) 전무 이원택 △롯데쇼핑 e커머스사업부 대표 전무 추대식 △롯데알미늄㈜ 대표이사(내정) 전무 이승민 △한국후지필름 대표이사 전무 이형규 △롯데에이엠씨 대표이사(내정) 전무 이상학 △롯데지주 경영개선실장 전무 배교 △에프알엘코리아 대표이사 상무 최우제 △롯데지에스화학 대표이사(내정) 상무 신승환 ◆대표이사·단위조직장 보임 △롯데지주 대표이사 사장 고정욱 △롯데지주 대표이사 사장 노준형 △롯데웰푸드 대표이사(내정) 부사장 서정호 △롯데바이오로직스 대표이사 부사장 신유열△롯데지주 경영혁신실장 부사장 황민재 △롯데케미칼 첨단소재사업 대표이사(내정) 전무 주우현 △롯데지주 재무혁신실장 전무 최영준 △LC USA 대표이사(내정) 상무 권조현 △롯데콘서트홀 뮤지엄 대표 상무 문일권 △롯데자산개발 대표이사(내정) 상무보 김정원 <롯데웰푸드> ◆전무 승진 △허진성 ◆상무 승진 △김종기 윤덕환 윤여욱 최규상 ◆상무보 승진 △민준웅 박정혁 박진화 신민정 진영동 <롯데칠성음료> ◆전무 승진 △이양수 ◆상무 승진 △신제철 ◆상무보 승진 △이성식 이우근 <롯데지알에스> ◆사장 승진 △차우철 ◆전무 승진 △이원택 ◆상무 승진 △이권형 ◆상무보 승진 △이헌호 전종배 <롯데중앙연구소> ◆상무보 승진 △김형준 <롯데상사> ◆상무 승진 △박강민 ◆상무보 승진 △김병국 <롯데쇼핑 백화점사업부> ◆부사장 승진 △정현석 ◆상무 승진 △김준영 조형주 ◆상무보 승진 △박지영 배지호 신길선 엄선웅 윤현식 최동희 최지영 한정희 <롯데쇼핑 마트사업부> ◆상무 승진 △윤병수 ◆상무보 승진 △길현선 변기영 <롯데쇼핑 e커머스사업부> ◆전무 승진 △추대식 ◆상무보 승진 △장세헌 황형서 <코리아세븐> ◆상무 승진 △홍준 ◆상무보 승진△김흥식 명승민 이정한 <롯데홈쇼핑> ◆부사장 승진 △김재겸 ◆상무 승진 △전호진 ◆상무보 승진 △박재룡 이상용 <롯데하이마트> ◆상무 승진 △신현채 ◆상무보 승진 △박병용 최준석 <에프알엘코리아> ◆상무 승진 △최우제 <롯데멤버스> ◆상무 승진 △오경미 ◆상무보 승진 △최성철 <롯데케미칼 기초소재사업> ◆상무 승진 △신승환 심미향 양호철 ◆상무보 승진 △김송호 박병관 오창훈 장준철 최철효 <롯데케미칼 첨단소재사업> ◆전무 승진 △박강열 ◆상무 승진 △이경남 ◆상무보 승진 △고준석 양지열 이창재 추동휘 태현식 <롯데정밀화학> ◆전무 승진 △김기순 ◆상무보 승진 △정병규 <롯데에너지머티리얼즈> ◆상무보 승진 △김성곤 김창원 <롯데이네오스화학> ◆상무 승진 △노동인 <롯데알미늄> ◆전무 승진 △이승민 ◆상무 승진 △장은성 ◆상무보 승진 △이경도 최팔영 <호텔롯데> ◆상무 승진 △김송기 김지태 이동주 한경완 ◆상무보 승진 △박인 박채완 백승진 <호텔롯데 롯데면세점> ◆상무 승진 △박상호 양희상 ◆상무보 승진 △김유연 이승준 임석원 한상욱 <호텔롯데 롯데월드> ◆상무 승진 △김기훈 ◆상무보 승진 △이경호 <롯데건설> ◆상무 승진 △강윤석 조도휘 ◆상무보 승진 △고영종 박진한 송명철 여정구 <롯데건설 CM사업본부> ◆상무 승진 △고권석 <롯데이노베이트> ◆상무 승진 △김영갑 오실묵 ◆상무보 승진 △박윤희 오현식 윤태은 <롯데글로벌로지스> ◆상무 승진 △권재범 ◆상무보 승진 △권태균 전태준 <롯데캐피탈> ◆전무 승진 △배교 ◆상무 승진 △정재경 ◆상무보 승진 △김승현 이정진 <롯데물산> ◆상무 승진 △손유경 ◆상무보 승진 △백지연 <롯데에이엠씨> ◆상무보 승진 △현준호 <대홍기획> ◆상무 승진 △강태호 ◆상무보 승진 △박용철 손수진 추은진 <컬처웍스> ◆상무보 승진 △이수민 최재형 <캐논코리아> ◆부사장 승진 △박정우 ◆상무 승진 △이호성 ◆상무보 승진 △박용준 윤규렬 <한국후지필름> ◆전무 승진 △이형규 ◆상무보 승진 △김동우 <롯데미래전략연구소> ◆상무 승진 △안성준 <롯데자산개발> ◆부사장 승진 △오일근 <롯데바이오로직스> ◆상무 승진 △정우청 ◆상무보 승진 △윤영수 <롯데지주> ◆사장 승진 △박두환 ◆전무 승진 △김영혁 이상학 임재철 ◆상무 승진 △송의홍 오용하 ◆상무보 승진 △김성진 김철홍 안영욱 최민호 홍의표

현대해상◆부문장·본부장·실장 전보 △CIAO 이창욱 △윤리경영실 부실장 최재혁 △개인영업부문장 김도회 △AM영업〃 이기원 △기업보험〃 홍령 △보상전략〃 한정근 △경영기획본부장 조영택 △리스크관리〃 윤민영 △인사총무〃 이용진 △CM사업〃 박윤정 △자동차업무〃 이철우 △개인마케팅교육〃 김원준 △AM1〃 김태우 △AM2〃 오정출 △전략채널〃 임영수 △일반보험기획〃 이상수 △기업영업1〃 박민호 △기업영업2〃 유영철 △법인컨설팅〃 문정교 △재무기획〃 최민엽 △자산운용1〃 조희철 △CCO 진한승 △감사실장 유원식 △ALM전략실장 이기복 △서비스개발실장 김종욱 ◆상무 선임 △CIO 허명주 △해외사업본부장 정희권 ◆지역단장 전보 △강북지역단장 김병훈 △강서〃 김한민 △강남〃 윤경수 △북부〃 조정식 △경기〃 김호 △성남〃 정태훈 △경인〃 윤종식 △강원〃 손익수 △중부〃 신재용 △충청〃 이상호 △호남〃 길준희 △전북〃 강승오 △부산〃 김태영 △경남〃 최정호 △영남〃 이제영 △대경〃 허남영 ◆부장 전보 △정보화지원〃 김성일 △CM사업전략〃 임혁 △CM장기일반〃 장희욱 △마케팅기획〃 김효진 △장기마케팅〃 김보현 △장기심사부장 정을진 △자동차손익파트장 이주환 △자동차업무〃 현희준 △개인영업지원〃 박문수 △영업교육운영〃 손창훈 △강서영업〃 박일서 △강서조직〃 서형탁 △강남조직〃 진성현 △북부영업〃 박상진 △경기영업〃 이정현 △성남영업〃 이충희 △성남조직〃 윤정우 △강원영업〃 천재영 △중부영업〃 방수민 △중부조직〃 고상규 △충청영업〃 박재서 △호남영업〃 주정호 △호남조직〃 정진성 △전북영업〃 김형수 △전북조직〃 김종갑 △부산영업〃 석은희 △부산조직〃 이정태 △경남조직〃 양경호 △영남영업〃 정준무 △영남조직〃 이달수 △대경영업〃 최필성 △대경조직〃 박철성 △제주사업부장 홍갑송 △명동AM〃 김대화 △서초AM〃 지민아 △대구AM〃 김종만 △전략채널기획파트장 곽종수 △TM자동차영업부장 이석 △TM장기〃 배종철 △제휴영업2부장 서해민 △일반손해사정부장 이주환 △기업보험2부장 김준호 △기업보험3부장 김성준 △법인컨설팅1부장 이병삼 △법인컨설팅2부장 변성윤 △해외업무파트장 백승민 △보상전략TF장 성정훈 △자동차송무파트장 이상훈 △자동차보험조사〃 김재봉 △특화보상단장 최낙범 △강남대인〃 안성진 △중부대인〃 최주영 △영남대인〃 허진석 △장기손사기획파트장 백태현 △장기실손관리〃 최현호 ◆부장 승진 △기획파트장 박인걸 △자산RM〃 최신성 △인재개발〃 김동욱 △IT기획〃 진일섭 △시스템관리〃 박경환 △디지털기획〃 권은정 △데이터사이언스〃 여창준 △사회공헌〃 신동훈 △CM자동차〃 이정민 △장기전략〃 손유정 △장기시스템〃 황보현 △자동차상품〃 김효순 △영업교육기획〃 임효재 △강북영업〃 양영훈 △강북조직〃 기지만 △강남영업〃 김봉모 △북부조직〃 정제영 △경기조직〃 신기주 △경인영업〃 김윤미 △경인조직〃 손병진 △강원조직〃 박정욱 △충청조직〃 김미행 △경남영업〃 권오훈 △AM마케팅〃 이한규 △AM지원〃 백준 △강북AM사업부장 최성훈 △경기AM〃 유봉환 △전략채널운영파트장 정대영 △일반보험기획〃 이창휘 △일반보험지원〃 송수혁 △퇴직연금〃 오유나 △특종UW〃 박준호 △해상업무〃 이희룡 △기업보험4부장 한희석 △단체상해영업부장 정원식 △자동차보상지원파트장 안성욱 △강서대인보상단장 석창식 △강북대인〃 양동홍 △호남대인〃 이석준 △중부권장기손사부장 김동욱 △재무기획파트장 이종관 △준법감시〃 김도헌 △계리가정〃 최원길 △계리지원〃 최은영

인터넷신문윤리위원회 ◆이사 선임 △곽혁 한국광고주협회 전무