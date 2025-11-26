한국 3분기 성장률, 중국 제쳤다

1.166%… OECD 주요국 3위

반도체 수출 호황 등 힘입어

2026년 성장률 2.3% 전망 기관도

우리나라의 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 세계 주요국 중 최상위권인 것으로 나타났다. ‘슈퍼사이클’에 접어든 반도체 업황 호조와 내수 개선에 힘입은 결과다. 내년에도 반도체 수출 호황이 예상되는 가운데 내년 우리나라 경제성장률을 2.3%로 전망하는 기관도 등장했다.



26일 한국은행과 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 한국의 3분기 GDP 성장률은 1.166%로, 전날까지 속보치를 발표한 주요 26개국 중 3위를 기록했다.



1위는 이스라엘이 차지했다. 2분기 -1.1%의 역성장을 거둔 효과로 3분기 2.967%의 경제성장률을 기록했다. 인도네시아가 1.216%로 뒤를 이었다. 중국은 성장률이 1.1%에 그쳤다. 분기 기준으로 2022년 2분기 이후 3년여 만에 처음으로 우리나라보다 낮은 성장률을 기록했다. 영국(0.082%)과 독일(0%), 프랑스(0.504%) 등 유럽 주요국도 저성장을 거듭했다. 일본은 -0.442%로 뒷걸음질하며 26개국 중 꼴찌를 면치 못했다.

우리 경제는 지난해 12월 비상계엄 여파로 올해 1분기 -0.219% 역성장했다. 이후 2분기 0.675%로 반등하며 3분기까지 기세를 이어갔다. 한은이 이를 토대로 27일 내년 성장률 전망치를 기존 1.6%에서 1.8∼1.9% 수준으로 높일 것이란 전망이 나온다.



국내외 기관에서도 최근 내년 한국의 경제성장률 전망치를 잇달아 상향 조정하고 있다. 특히 노무라증권은 최근 발표한 보고서에서 내년 우리나라 경제성장률 전망치를 기존 1.9%에서 2.3%로 대폭 올렸다. 반도체 호황에 따른 경상수지 흑자와 민간 소비 회복 등을 근거로 들었다. 이는 지금까지 나온 전망치 중 가장 높은 수치다. 앞서 정부와 한국개발연구원(KDI), 국제통화기금(IMF)은 모두 1.8%를 제시했다. 한국금융연구원과 OECD는 각 2.1%, 2.2%로 전망했다.



박정우 노무라증권 이코노미스트는 “주가와 집값이 동시에 오르면서 부의 효과가 일어나 소비를 회복시킬 것”이라며 “내년 성장률이 잠재성장률(약 1.8%)을 웃돌 것”이라고 말했다.