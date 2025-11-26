차세대 태양광 세계 첫 상용화 시동… 재생에너지 역량도 ‘액셀’ [뉴스 투데이]

정부, 기후·에너지 기술 추진계획



효율 1.4배 향상 ‘탠덤셀 모듈’ 개발

2026년 336억 투입… 시장 주도 목표

AI 활용 차세대 전력망 구축 계획

SMR도 1000억 들여 세계 진출

6개 기술 중심 초혁신경제 전환



자율주행차 레벨4 수준 향상 추진

실증도시 선정해 100대 이상 투입

정부가 차세대 태양광 모듈을 2028년까지 세계 최초로 상용화하겠다는 목표를 제시했다. 차세대 태양광·전력망·소형모듈원자로(SMR)·해상풍력 등 6개 기후·에너지 핵심기술을 중심으로 하는 ‘초혁신경제 전환’에 나서는 한편 향후 대한민국의 주요 미래산업으로 육성하겠다는 의미다.



구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 26일 ‘경제관계장관회의 겸 성장전략 태스크포스’ 회의를 주재하고 차세대 기후·에너지 핵심기술에 대한 추진계획을 발표했다.



정부는 내년 336억원을 들여 ‘초고효율 태양광 탠덤셀 모듈’을 개발하고, 2028년 세계 최초로 상용화한다는 목표를 밝혔다. 태양광 탠덤셀은 실리콘 태양전지 위에 ‘페로브스카이트’라는 새로운 소재의 태양전지를 쌓아 올리는 기술로 서로 다른 파장의 빛을 흡수해 기존 실리콘 태양전지보다 이론적으로 44% 이상의 높은 효율을 낼 수 있어 차세대 태양광 산업의 핵심기술로 평가받는다.



현재 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)이 시험 개발 중이지만 아직 세계 어느 곳에서도 상용화되지 않았다. 정부는 이미 기존 글로벌 태양광 시장의 경우 중국 독점의 구조가 굳어진 만큼 차세대 태양광 기술을 통해 시장의 주도권을 가져오겠다는 계획이다.

차세대 전력망의 경우 관련 예비타당성 조사를 면제하고 에너지저장장치(ESS) 설치에 내년 국비 1176억원을 투입한다. 정부가 추진 중인 차세대 분산 전력망은 지역에 분산된 자원을 인공지능(AI) 기술을 통해 전력 생산·저장·소비를 최적화하는 시스템이다. 여기에 경기 의왕과 부산, 제주, 전남 중 ‘분산형 에너지시스템’ 실현을 위한 특구 2곳을 지정해 내년에 100억원을 지원한다. ‘분산형 에너지시스템’이란 지역에서 생산한 전기를 그 지역 내에서 소비하는 개념이다.



해상풍력의 핵심기술 국산화 및 20㎽(메가와트)급 이상 터빈 개발을 위해서 331억원을, 고압직류송전방식(HVDC) 기술 개발에는 270억원을 각각 투입한다. HVDC는 장거리 송전에 유리하고 전력 손실이 적어 재생에너지의 변동성을 제어하는 데 필수적인 기술로 부상하고 있다.



그린수소 개발에는 내년에 318억원을 들인다. 그린수소는 물의 전기분해를 통해 얻어져 이산화탄소 배출이 없는 청정에너지다. 정부는 재생에너지로 생산된 전기로 물을 분해해 그린수소를 생산하고 이를 저장·활용하는 기술을 실증하기 위해 제주도를 20~50㎽급 실증사업 지역으로 지정한다.



원전 분야에서는 SMR 상용화를 위해 1000억원 넘는 재정을 투입한다. 정부는 i-SMR(경수형)과 차세대 SMR(비경수형) 개발로 국산 소형모듈원자로 다변화를 추진하고, i-SMR의 표준설계인가를 획득해 글로벌 시장 진출도 본격화할 방침이다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 26일 세종시 정부세종청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 성장전략 TF회의에서 모두발언을 하고 있다. 뉴시스

SMR은 공장에서 모듈 형태로 제작돼 현장에서 조립하는 방식으로 냉각재가 물인 i-SMR과 소듐, 헬륨 등을 활용하는 차세대 SMR이 있다. 한국의 경우 기술을 선도하고 있는 i-SMR과 달리 차세대 SMR시장에선 뒤처진다는 평가가 따랐다. 이에 정부는 1000억원 규모의 ‘원전산업성장펀드’로 차세대 SMR의 기술개발 및 시장진출을 지원하고 세계 최초로 상용화해 2030년까지 세계 시장에 진출하겠다는 목표를 세웠다.



이날 회의에선 현재 레벨2 단계의 자율주행차 수준을 레벨4 수준으로 끌어올리는 ‘자율주행차 산업경쟁력 제고 방안’도 의결됐다. 현재 국내에서 운행 중인 자율주행차는 핸들을 잡아야 하는 등 운전자 개입이 필요한 부분 자율주행 단계다. 정부가 목표로 잡은 레벨4는 특정 구간에서 운전자 없이 자율주행이 가능한 수준을 의미한다.



이를 위해 국토교통부는 미국 샌프란시스코와 같이 도시 전체가 실증구역이 되는 ‘자율주행 실증도시’를 조성한다. 해당 도시는 100대 이상의 자율주행 차량이 투입되고, 대기업과 스타트업이 함께 참여하는 ‘K-자율주행’ 협력모델을 기반으로 운영할 예정이다.



구 부총리는 “재생에너지 산업 역량을 글로벌 선도국 수준으로 끌어올리겠다”며 “국민의 미래 먹거리를 책임질 초혁신경제 선도프로젝트 추진에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.