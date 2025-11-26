‘내란 방조 혐의’ 한덕수 징역 15년 구형

특검 “국정 2인자 의무 저버려

45년 전 내란보다 더 국격 손상”

尹정부 국무위원 중 첫 결심 공판

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 한덕수 전 국무총리에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 내란 재판 주요 피고인에 대한 첫 구형이다. 한 전 총리는 내란 혐의로 기소된 윤석열정부 국무위원 중 가장 먼저 1심 판단을 받게 됐다.



내란 특검팀은 26일 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관) 심리로 열린 한 전 총리의 내란 우두머리 방조, 내란 중요임무 종사, 위증 등 혐의 사건 결심공판에서 이같이 구형했다.

법원 출석하는 韓 前 총리 12·3 비상계엄 선포 당시 윤석열 전 대통령을 적극적으로 말리지 않은 혐의로 재판에 넘겨진 한덕수 전 국무총리가 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 우두머리 방조·내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 1심 결심공판에 출석하고 있다. 뉴스1

특검팀은 윤석열 전 대통령의 지난해 12월3일 비상계엄 선포를 “과거 45년 전 내란보다 더 막대하게 국격이 손상됐고, 국민에게 커다란 상실감을 줬다는 점에서 그 피해는 이로 헤아릴 수 없고 가늠하기도 어렵다”고 평가하며 “본 사건은 대한민국 민주주의에 대한 테러로, 국가와 국민 전체가 피해자”라고 강조했다. 특검팀은 이어 “피고인(한 전 총리)은 이 사건 내란 사태를 막을 수 있는 사실상 유일한 사람임에도 국민 전체의 봉사자로서 의무를 저버리고 계엄 선포 전후 일련의 행위를 통해 내란 범행에 가담했다”며 “피고인을 엄히 처벌해 다시는 불행한 역사가 되풀이되지 않도록 해야 한다”고 역설했다.



한 전 총리는 ‘국정 2인자’로서 대통령의 자의적 권한 남용을 견제해야 할 의무가 있음에도 윤 전 대통령의 위법한 비상계엄 선포를 막지 않고 방조한 혐의 등으로 지난 8월29일 재판에 넘겨졌다. 특검팀은 이후 재판부 권고를 받아들여 내란 우두머리 방조 혐의가 인정되지 않을 경우 내란 중요임무 종사 혐의도 판단해 달라며 공소장 변경을 신청했다.



한 전 총리에겐 지난해 12월5일 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 사후 선포문에 윤 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관 등과 각각 서명한 뒤 이를 폐기한 혐의와 올해 2월 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵심판 변론에서 ‘계엄 선포문을 인지하지 못했다’는 취지로 위증한 혐의도 적용됐다.

내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 26일 서울중앙지법에서 열린 1심 결심 공판을 마친 뒤 청사를 떠나고 있다. 연합뉴스

특검팀은 “피고인이 사후 부서를 통해 절차적 하자를 치유해 12·3 비상계엄의 정당성을 확보하려 시도한 점, 허위공문서 작성 등 사법 방해 성격의 범죄를 추가로 저지른 점, 진술을 번복하는 등 비협조적인 태도로 일관하고 개전의 정이 없는 점이 양형으로 고려돼야 한다”고 덧붙였다.



한 전 총리는 윤 전 대통령이나 김 전 장관 등에 비해 늦게 재판에 넘겨졌지만 심리는 가장 빨리 끝났다. 재판부는 한 전 총리에 대한 선고공판을 내년 1월21일에 열겠다고 고지했다.