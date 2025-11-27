LS일렉, 美 초고압 변압기 사업 수주

4600억원 규모… 북미서 역대 최대

DC용 발전소에 525㎸까지 공급

LS일렉트릭이 북미에서 역대 최대 규모의 초고압 변압기 사업을 수주하며 시장 공략을 가속하고 있다. 데이터센터 사업에서 송전과 변전, 배전을 아우르는 토털 솔루션 역량이 이번 수주의 기반이 됐다는 평가가 나온다.



LS일렉트릭은 미국 초대형 민간 전력 유틸리티 회사(IOU)와 3억1204만달러(약 4598억원) 규모의 초고압 변압기 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.



계약에 따라 LS일렉트릭은 2027∼2029년 미국 동남부 지역에 조성되는 대형 데이터센터의 주요 전력 공급원이 될 신재생에너지 발전소에 525킬로볼트(㎸)까지 초고압 변압기를 공급하게 된다.



이번 수주는 LS일렉트릭이 체결한 단일 초고압 변압기 공급 계약 중 최대 규모다. 배전 전체로 범위를 넓혀도 4000억원대 규모의 수주는 드물다. 주력 공급 라인이었던 115·354㎸급에서 525㎸급으로 공급 범위를 확대했다는 점에서도 의미가 크다.



업계에선 LS일렉트릭이 현지에서 인정받은 배전은 물론 송전 분야 성공 사례도 확대되고 있는 만큼, 데이터센터 전력 인프라 사업 성장에 속도가 붙을 것이라는 관측이 나온다. 이번 수주 역시 LS일렉트릭의 솔루션을 경험한 고객사가 더 높은 전압 제품으로 발주하고 물량을 크게 늘린 사례다. LS일렉트릭은 “자사 기술 경쟁력과 공급 역량에 대한 신뢰를 재확인한 것”이라고 자평했다.



이번 계약으로 LS일렉트릭의 초고압 변압기 수주잔고는 2조원을 넘어섰다. 3분기 기준 회사 전체 수주잔고는 4조1000억원 수준으로, 수주 보유고는 내년까지 지속 증가할 전망이다.