국가데이터처 ‘2025 농림어업총조사’ [카드뉴스]

대한민국 농림어업 미래 설계의 기초가 되는 ‘2025 농림어업총조사’가 시작됐다. 올해 조사는 12월22일까지 실시된다. 농림어업총조사는 전국 모든 농림어가의 규모, 구조, 분포, 경영형태를 파악하기 위해 5년마다 실시되는 국가기본통계조사로, 우리나라 농림어업 정책의 시작이라는 점에서 의미가 깊다.

Q1. 농림어업총조사, 대상은 누구인가?

국가데이터처에서 진행하는 농림어업총조사는 2025년 12월 1일 0시 기준, 전국의 모든 농가, 임가, 어가와 행정리를 대상으로 조사한다.

Q2. 조사는 언제, 어떻게 진행되나?

11월20일부터 12월10일까지 인터넷조사를, 12월1일부터 22일까지 방문면접조사를 실시하게 된다. 인터넷조사는 우편발송된 조사안내문의 QR코드 또는 참여코드를 이용하여 간편하게 참여할 수 있다. 방문면접조사는 통계조사원이 방문하여 태블릿PC로 진행하게 된다.

Q3. 농림어업총조사는 어떤 내용을 물어보나?

4종(농림가·해수면 어가·내수면 어가·지역) 조사표로 구성되어 있다. 조사항목은 농림어가 변화, 농산어촌 삶의 질, 농림어업 경쟁력을 파악하기 위한 항목으로 구성됐다.

Q4. 올해 농림어업조사의 특징은 무엇인가?

2025 농림어업총조사는 지속 가능한 농림어업 정책 수립을 위해 최근 농림어업과 농림어가의 구조 및 환경 변화를 조사항목에 반영했다.

Q5. 농림어업조사, 어떻게 활용되나?

국가 주요정책의 기초자료로 활용, 소지역 정책 마련을 위한 기초자료 제공, 각종 실태조사의 모집단 자료로 활용될 예정이다.

농림어업총조사는 농산어촌의 구조변화를 파악하여 관련 정책을 수립하고 평가하는데 필요한 기초자료를 제공하며, 농림어업 부문 각종 표본조사의 모집단으로 활용된다.

Q6. 구체적인 활용 사례를 알아보면?

국가 주요 정책의 기초자료로 활용, 소지역 정책 마련을 위한 기초자료 제공, 각종 실태조사의 모집단 자료로 활용된다.

농림어업총조사는 농산어촌의 경쟁력 강화와 농산어민의 삶의 질 향상을 위한 정책 수립에 꼭 필요한 매우 중요한 조사다. 이번 조사를 통해 농림어업의 미래 설계와 농산어촌의 발전을 위한 중요한 초석이 될 수 있도록 적극적인 참여와 성실한 답변이 필요하다고 국가데이터처는 전했다.