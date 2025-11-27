기업체감 경기 13개월來 최고… 대기업 웃고 중기·내수는 침울 [경제 레이더]

이달 기업들의 체감 경기가 13개월 만에 최고 수준을 기록했다. 반도체 산업 호황과 소비 심리 개선 등이 긍정적인 영향을 미치며 계엄 사태 이전 수준을 회복했다. 다만 대기업과 수출 기업 위주로 개선된 반면 중소기업, 내수 기업 심리는 오히려 악화한 것으로 나타났다.



한국은행이 26일 발표한 11월 기업경기조사에 따르면, 이달 전산업 기업심리지수(CBSI)는 전월(90.6)보다 1.5포인트 오른 92.1로 집계됐다. 한 달 만의 반등으로, 계엄 전인 지난해 10월(92.5) 이후 13개월 만에 가장 높은 수치다.

서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스

CBSI는 기업경기실사지수(BSI) 중 주요지수(제조업 5개, 비제조업 4개)를 이용해 산출한 심리지표다. 장기평균치(2003년 1월∼2024년 12월)를 기준값 100으로 해 이보다 크면 장기평균보다 낙관적, 작으면 비관적임을 의미한다.



산업별로는 제조업 CBSI가 92.7로 전월(92.4)보다 0.3포인트 올랐다. 업황(+0.4)과 제품 재고(+1.1), 생산(+0.2)이 상승 요인이다. 비제조업 CBSI도 91.8로 전월에 비해 2.3포인트 상승했다. 자금 사정(+1.0), 채산성(+1.0) 등이 상승을 이끌었다.



이혜영 한은 경제심리조사팀장은 “영업 일수가 (10월보다) 늘어난 가운데 반도체 호황으로 제조업이 상승하고, 비제조업도 소비심리 회복 등으로 도소매업 중심으로 개선됐다”고 분석했다.



대기업과 중소기업, 수출기업과 내수기업의 표정도 대조적이었다. 대기업은 95.8로 전월(95.1) 대비 0.7포인트 올랐지만, 중소기업은 89.2에서 88.7로 0.5포인트 하락해 격차가 벌어졌다. 수출기업도 96.8에서 98.3으로 1.5포인트 상승한 반면 내수기업은 90.3에서 89.6으로 0.7포인트 줄었다.



이 팀장은 “환율이 오르면서 기타 기계 장비 등 일부 업종의 자금 사정에 부정적 영향을 미친 것으로 보인다”며 “전산업 지수가 장기평균을 하회하는 수준으로 아직 좋은 상황으로 보기는 어렵다”고 설명했다.