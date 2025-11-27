대전 정치권 “구민 모르는 송전선로 건설 철회를”

신계룡∼북천안 송전선로 추진에

지역선 “인근에 학교 많아 우려돼”

경기 용인 ‘반도체 메가 클러스터’ 구축을 위해 신계룡∼북천안 송전선로 건설사업이 추진 중인 가운데 대전 일부 지역이 포함되자 지역 정치권이 반발하고 있다.



26일 대전시 등에 따르면 신계룡∼북천안 송전선망 최적 경과 대상지역에 대전 유성구 노은 1·2·3동과 진잠·학하동, 서구 기성·관저 2동 등 대전 7개동이 포함됐다. 한국전력공사는 지난 6일 6차 부지 확정 회의를 열고 신계룡∼북천안 송전선망 최적 경과 대역을 확정했다.



지역 정치권은 송전선로 건설 계획 정보 차단 규탄과 함께 사업 철회를 촉구했다. 정의당 대전시당은 “대전 유성구는 송전선로 주변에 유치원과 초·중·고교가 많은 기초지자체 중 하나로, 송전탑 경과 지역에 포함된 곳 중에도 아동과 청소년이 많이 거주하는 신도시 지역들이 포함될 것으로 예상된다”며 “그런데도 지역에는 이 사실이 거의 알려지지 않은 채 경과 대역이 확정됐다”고 지적했다. 이어 “송전선로 건설 계획이 제대로 알려지기 시작하면 반대가 거셀지를 아는지 주민 대표 몇 명을 들러리 세워 놓고 주민 주도로 노선을 선정한 것은 납득하기 어렵다”며 “대전 시민은 들러리가 아니다”고 비판했다.