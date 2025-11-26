홍콩 아파트단지 대형 화재…소방관 포함 13명 사망

화재 경보 최고 등급…진화 작업 중 피해 규모 늘어날 듯

26일(이하 현지시간) 홍콩 아파트 단지에서 큰불이 나 최소 13명이 숨졌다.



AP와 로이터통신, 홍콩 성도일보, 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 이날 오후 2시 52분께 홍콩 북부 타이포 구역의 주거용 고층 아파트 단지인 '웡 푹 코트'(Wang Fuk Court)에서 불이 났다. 오후 8시 20분 현재 화재 진압에 투입됐던 소방관 1명을 포함해 13명이 사망했다.

부상자는 10여명 이상으로 추정된다. 고층 건물에서 탈출하지 못한 주민들이 있어 인명피해가 늘어날 수도 있다.



이번 화재로 홍콩 당국은 이날 오후 6시 22분께 최고 등급인 5급으로 경보 단계를 격상했다. 5급 경보는 4명이 사망하고 55명이 다친 2008년 몽콕 나이트클럽 화재 이후 처음이다.



화재가 난 단지는 2천가구에 약 4천800여명이 거주하는 것으로 전해졌다.



불은 4개 동으로 번졌고 화재 발생 5시간여가 지난 현재까지 진화되지 않았다. 일대에 짙은 연기가 자욱하고 주변 도로는 통제됐다.



홍콩 당국은 관광버스를 투입해 주민들을 대피시켰다. 인근 학교 건물 등이 임시 대피소로 개방됐으며 약 700명이 수용됐다.



화재 당시 건물은 1년 넘게 대규모 보수 공사 중이었던 것으로 알려졌다. 외벽에 설치된 대나무 비계와 공사용 안전망으로 불이 번지면서 대형 불기둥이 치솟았다.



홍콩의 건설 현장에서 흔히 사용되는 대나무 비계에 대해 홍콩 정부가 안전 문제로 공공 프로젝트에서 사용 금지를 단계적으로 추진한다고 올해 초 밝힌 바 있다고 AP는 짚었다.



일부 주민들은 SCMP에 화재경보기가 불이 났을 때 작동하지 않았다면서 한밤중이었으면 더 큰 피해가 있었을 것이라고 진술했다.



홍콩 행정수반인 존 리 행정장관은 화재 진압과 구조, 치료 작업을 전력으로 수행할 것을 지시했다고 관영 중국중앙TV(CCTV)가 전했다.

