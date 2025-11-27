“당첨되면 10억인데 넣어봐야죠”…또 들썩이는 동네 [수민이가 궁금해요]

다음 달 전국에서 7개 단지 총 615가구가 무순위 청약을 받는다. 청약통장이 필요 없고, 가점과 무관하게 신청할 수 있다. 약 10억 원의 시세차익이 기대된다.

27일 한국부동산원 청약홈에 따르면 다음달 초 청량리역 롯데캐슬 SKY-L65 계약취소분 공급 물량은 전용 84㎡ 3가구다. 84A 타입 2가구, 84D타입 1가구로 구성됐다.

서울 남산에서 성동구와 광진구 일대 아파트 단지가 보이고 있다. 뉴시스

분양가는 각각 10억 4120만 원, 10억 5640만 원이다. 당첨자는 먼저 계약금 10%를 내고, 중도금 60%는 내년 1월 12일 내면 된다. 나머지 잔금 30%는 2월 9일 납부하면 된다.

이번 물량은 청약 과정에서 불법 행위가 적발되면서 나온 계약 취소 물량이다.

청약에 당첨되면 단순 계산으로 10억원 가량의 시세차익이 기대된다. 지난달 같은 평형 매물이 19억 5000만 원에 거래된 점을 고려한 계산이다.

청약 자격은 서울 거주 무주택 세대주다. 재당첨 제한 10년을 적용한다. 실거주 의무도 피했다.

‘청량리역 롯데캐슬 SKY-L65’는 상업지역에 있는 주상복합 단지다. 전용 84㎡는 대지지분이 15㎡를 넘지 않아 토지거래허가구역 규제가 적용되지 않는다.

같은 토지거래허가구역이라도 주거지역은 대지지분 6㎡ 이하, 상업지역은 15㎡ 이하일 경우 허가를 받지 않아도 된다.

서울의 한 공인중개사무소에 매매·전세·월세 매물 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스

서울 구로구 오류동에 들어서는 ‘천왕역 모아엘가 트레뷰’는 10가구를 무순위로 공급한다. 모두 전용 84㎡다. 지하 4층~지상 26층, 4개 동, 440가구 규모의 단지다. 지하철 7호선 천왕역까지 걸어서 1분 거리에 있다.

경기도에서는 오산시 갈곶동에 조성되는 ‘힐스테이트 오산 더퍼스트’ 무순위 12가구가 나왔다. 조합원 자격상실 물량이다. 전용 59~84㎡로 구성된다. 입주는 2026년 1월 예정이다. ‘10·15 주택시장 안정화 대책’ 규제에서 벗어난 지역으로 전세 낀 매매가 가능하다.

양주 회천신도시에 분양하는 ‘회천중앙역 파라곤’ 무순위 청약도 진행된다. 비규제 지역이고 개통 예정인 회천중앙역과 도보 5분 거리에 있다. 전국에 거주하는 무주택 세대구성원이라면 청약통장 보유 여부와 관계없이 신청할 수 있다.