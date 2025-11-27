전국 곳곳에서 비…강원 산지에서는 눈 가능성 [오늘날씨]

미세먼지 농도는 전국 ‘보통’ 수준

밤사이 강원 산지를 중심으로 많은 눈이 내린 26일 양양군 한계령 정상에서 바라본 백두대간 일원이 설국으로 변해 있다. 연합뉴스

목요일인 27일은 전국 대부분 지역에서 가끔 비가 내리는 가운데 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다. 강원 내륙·산지에서는 눈이 내릴 수도 있다.

예상 강수량은 수도권, 강원 내륙·산지, 충남 북부 5~20㎜, 대전·세종·충남 남부, 충북, 울릉도·독도 5~10㎜, 강원 동해안, 부산·울산·경남, 대구·경북, 전라권, 제주도 5㎜ 안팎이다.

예상 적설량은 강원 산지 5~10㎝, 전북 동부 높은 산지 1~5㎝, 강원 내륙과 경북 북동 산지, 제주도 산지는 1㎝ 정도다.

오후에는 강원 산지에 대설 특보가 발표될 가능성이 있으니 최신 기상정보를 참고하는 것이 좋다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 4.7도, 인천 6.3도, 수원 3.6도, 춘천 0.5도, 강릉 8.2도, 청주 3.5도, 대전 1.8도, 전주 4.4도, 광주 5.3도, 제주 9.9도, 대구 4.0도, 부산 10.1도, 울산 7.3도, 창원 7.1도 등이다.

낮 최고기온은 서울 9도, 인천 9도, 수원 10도, 춘천 9도, 강릉 13도, 청주 11도, 대전 12도, 전주 12도, 광주 12도, 대구 13도, 부산 16도, 제주 16도 등으로 예상된다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘보통’ 수준으로 예상된다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해 앞바다에서 1.0~3.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 1.0~4.0m로 예상된다.