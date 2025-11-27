남양주 왕숙 신혼희망타운 나온다…4억대부터 시작, 역세권 청약 기회

GTX-B·9호선 연장·경춘선 교차…왕숙역 도보권 ‘확정적 역세권’

남양주왕숙 A-24블록 조감도. 국토교통부 제공

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)는 27일 3기 신도시 남양주 왕숙지구 A-24·B-17블록의 입주자 모집공고를 발표했다.

이번 공급 물량은 총 881가구로, 사전청약 629가구와 특별공급·일반공급 252가구로 구성된다. A-24블록은 신혼희망타운, B-17블록은 공공분양으로 공급되며, 입주는 2028년 12월로 예정돼 있다.

왕숙지구는 향후 GTX-B 노선, 강동하남남양주선(9호선 연장), 경춘선이 교차하는 왕숙역이 개통될 예정으로, 단지에서 도보로 접근 가능한 역세권 입지다. 주변에는 유치원과 초·중학교, 쇼핑몰, 호텔 등 교육·편의시설도 순차적으로 조성된다.

분양가는 3.3㎡당 약 1880만원으로 인근 시세보다 낮게 책정됐다.

A-24블록의 전용 55㎡형은 분양가가 평균 4억6000만원 수준이며, B-17블록의 전용 74㎡형은 약 5억6000만원대, 전용 84㎡형은 6억4000만원 안팎으로 책정됐다.

주택 설계는 최근 수요 반영에 맞춰 거실·주방 공간을 확장하고, 팬트리·드레스룸 등 수납 기능을 강화한 것이 특징이다. 거주자가 선택할 수 있는 맞춤형 옵션도 확대했다.

청약 접수는 내달 8일부터 시작되며, 23~24일 당첨자가 발표된다.

김배성 국토부 공공주택추진단장은 “국토부와 LH가 긴밀히 협력해 우수한 수도권 입지에 양질의 주택을 신속히 공급하겠다”고 말했다.

이상욱 LH 사장 대행은 “9·7 공급대책의 핵심 기관으로서, 주택 착공 실적이 시장 안정의 중요한 지표인 만큼 계획을 차질 없이 이행하겠다”고 강조했다.