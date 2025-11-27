보라미유·진민호·기프트 등 2026년 ‘롤링홀 31주년 기념공연’ 1차 라인업 15팀 공개

홍대 인디 음악의 성지 롤링홀이 개관 31주년 맞이해 보라미유, 예빛, 진민호, 기프트 등이 포함된 1차 라인업을 27일 공개했다.

‘롤링홀 31주년 기념공연’은 내년 1월부터 5월까지 약 5개월 동안 진행된다.

힙합, 발라드, R&B 등 장르의 경계를 넘나드는 라인업으로 구성된다.

매달 새로운 주제와 컨셉트로 진행되며 롤링홀과 깊은 인연을 맺어온 아티스트들과 떠오르는 신예들이 함께 참여해 다채로운 무대를 선보일 예정이다.

이번에 공개되는 1차 라인업에는 청량한 음색으로 사랑받는 보라미유, 섬세한 감성과 따뜻한 음색을 지닌 싱어송라이터 예빛, 작사·작곡·가창력의 균형으로 깊은 울림을 전하는 진민호을 비롯해 규도, 기프트, 별은, 소각소각, 오아베, 이민정, 찬민, 캐치더영, 투모로우, 피에타, 할로우잰×다브다까지 총 15팀이 포함됐다.

김천성 롤링홀 대표는 “1995년 개관 이후 31년 동안 변함없는 사랑을 보내주신 아티스트와 관객 여러분께 깊이 감사하다”며 “앞으로도 관객, 아티스트, 스태프 모두가 함께 성장하고 꿈꿀 수 있는 건강한 공연 문화를 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편 롤링홀 31주년 기념공연의 세부 일정은 순차적으로 공개된다.

티켓 예매는 멜론티켓을 통해 진행된다.

자세한 정보는 롤링홀 공식 홈페이지 및 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.