엘앤티렉서스, 브랜드 경험 확대 위한 ‘윈터 셀레브레이션’ 시승 행사 진행

렉서스 공식 딜러 ‘엘앤티렉서스’가 겨울맞이 시승 행사 ‘윈터 셀레브레이션(Winter Celebration)’을 자사 전 전시장에서 12월 4일부터 31일까지 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 다가오는 겨울을 맞이해 브랜드 모델의 다양한 파워트레인 라인업이 보여주는 렉서스 드라이빙 시그니처를 더욱 많은 고객이 직접 경험할 수 있도록 마련됐다.

장소는 강남, 서초, 도산대로, 강서, 수원, 안양시승센터에서 진행되며 기간 내 대상 전시장을 방문하여 렉서스 모델(전 차종)을 시승하는 고객에게 겨울철 차량 내부 탈취, 방습, 공기 정화를 위한 ‘온다숲 차량용 샤쉐 및 편백 큐브 세트’를 제공한다.

기간 내 계약 및 출고 고객을 위한 혜택도 마련됐다. 조안 테디베어와 협업해 제작한 ‘미니 베어(키링)’와 ‘라지 베어’를 각각 차례로 증정한다.

특히 이번 조안 테디베어 인형은 렉서스가 추구하는 ‘오모테나시(진심 어린 환대)’ 철학을 담아낸 한정 굿즈로 서로 감싸 안는 구조로 제작돼 ‘사랑’이라는 키워드를 담아냈다.

이외에도 엘앤티렉서스는 고객이 긍정적인 브랜드 경험을 느낄 수 있도록 다양한 시승 혜택을 지속 제공하고 있다. 이에 올해 여름에는 실용성 높은 차량용 선글라스 클립, 가을에는 퍼퓸 브랜드 메종데부지와 협업해 제작한 패브릭 퍼퓸을 증정하는 등 차별화된 마케팅 활동을 진행 중이다.

엘앤티렉서스 이종우 경영기획 본부장은 “이번 시승 행사는 엘앤티렉서스가 바라보는 브랜드 정신의 표현”이라며, ”앞으로도 많은 고객이 렉서스의 진심 어린 환대를 직접 느낄 수 있도록 다양한 혜택을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

한편, 엘앤티렉서스는 서울 강남 및 경기 지역에 6개 전시장, 2개 시승센터, 6개 서비스센터를 운영하며, 전국 최다 판매 실적을 보유한 렉서스 공식 딜러사로 차별화된 고객 서비스를 제공하고 있다.